Циклон в Крыму: МЧС предупреждает о сложных метеоусловиях

Этим летом погода Крым не балует. Фото: Архив КП.

По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в восточных районах Крыма ночью и утром 16 августа ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает о высокой вероятности подтоплений, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, а также повреждении и гибели сельскохозяйственных растений.

- Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива,- сообщили в МЧС.

Жителей региона и туристов просят соблюдать меры безопасности: не выходить в горы и лес с палаткой, воздержаться от выхода в море, не парковать автомобили вблизи рекламных щитов и не находится в подземных переходах во время дождя.

Ранее синоптики предупреждали, что разрушительный циклон может снова вернуться в Крым.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Керченский полуостров в плену у стихии: Очевидцы сообщают о поднятии уровня воды в реках

Бурлящий поток движется в сторону Керчи (подробнее)

Разрушительный циклон может вернуться в Крым

Сейчас сила мезоциклона "Зарема" ослабевает (подробнее)