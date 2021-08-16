Отдыхающие и жители Крыма совершили рекордное количество интернет-платежей в туристической сфере

Фото: Архив "КП"

В Крыму продолжается курортный сезон. С начала года до конца июля полуостров посетило больше 4 миллионов отдыхающих, и это еще не предел. Банковская система Крыма постоянно развивается, увеличивается количество точек, где можно расплачиваться картами. Туристы и местные могут не беспокоиться о том, где можно снять наличные. Крупнейший крымский банк фиксирует новый рекорд – количество интернет-платежей по картам «Мир» РНКБ и других банков в июне-июле текущего года выросло примерно в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В статистике учитывались платежи, совершенные в отелях и предприятиях туристического сегмента, использующих интернет-эквайринг банка.

По данным РНКБ, за два летних месяца прошлого года в туристическом сегменте Крыма осуществили около 200 интернет-платежей, а за два текущих летних месяца – больше 5500 платежей. Таким образом, в день совершается около 90 операций по оплате крымских отелей и туристических услуг в Интернете. За год, отмечают в банке, увеличился и средний чек покупки в сфере туризма: он вырос с 31 тысяч рублей до 34 тысяч.

Жители Крыма и Севастополя тоже стали чаще расплачиваться картами в Интернете. Так, держатели карт «Мир» от РНКБ за шесть месяцев текущего года оплатили интернет-покупки на сумму больше 42,2 миллиарда рублей. В банке фиксируют увеличение оборота по картам в 5,7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, увеличилось и количество транзакций в 4,9 раз (15,6 миллиона транзакций).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Клиенты, которые часто совершают покупки в Интернете, гораздо реже попадают в руки мошенников. Покупатели привыкли использовать современные банковские сервисы и понимают принципы их работы. Основное правило безопасности – номер карты, срок ее действия и CVV-код можно вводить для оплаты покупок только на проверенных интернет-сайтах. Эти данные нельзя говорить посторонним людям по телефону, даже если те представляются сотрудниками банка.

ОФИЦИАЛЬНО

– Безусловно, на увеличение количества оплат услуг отелей в Интернете повлияла государственная программа туристического кешбэка, которую реализуют Ростуризм и платежная система «Мир», – говорит заместитель председателя Правления РНКБ Николай Билан. – Теперь оплачивать картой «Мир» в Интернете туристические поездки не только просто, быстро и безопасно, но и выгодно. И это могут подтвердить тысячи людей, которые в рамках этой программы получили часть денег за бронирование отеля обратно на свою карту.

КСТАТИ

Стоит отметить также, что за 6 месяцев 2021 года наибольший прирост по оборотам в интернет-эквайринге РНКБ демонстрируют крымские отели, гостиницы и пансионаты – 47% от общего объема интернет-платежей (для сравнения, в 1 полугодии 2020г. – 24,7%), а также предприятия туристической сферы – 20,5% от общего объема (в 1 полугодии 2020г. – 0,01%).