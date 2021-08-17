Коронавирус в Крыму, последние новости на 17 августа: Плюс 378 новых заболевших

За истекшие сутки на территории Республики Крым выявили 378 новых заболевших COVID-19 Фото: Виталий ПАРУБОВ

По состоянию на 17 августа на территории Республики Крым амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 5 764 человека, на стационаре (с ковидом и пневмонией) находятся 3 126 человек. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

Всего с начала пандемии на полуострове выявлено 66 334 положительных на Covid-19, за этот же период 54 967 пациентов выздоровели (481 – за последние сутки), умерло с начала пандемии 1 990 человек (16 – за последние сутки).

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

За последние 24 часа на территории Республики Крым выявили 378 новых случаев COVID-19. Из общего количества заболевших 329 человек самостоятельно обратились за медпомощью, 49 – ранее контактировали с инфицированными. Такие данные приводит глава Крыма Сергей Аксенов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 133 человека.

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За последние сутки на территории города-героя зарегистрировали 231 новый случай заболевания COVID-19, также 153 пациента выписаны с выздоровлением, еще 4 человека, к сожалению, умерли в возрасте от 63 до 87 лет. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Всего с начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 24 291 человек, к настоящему моменту выписаны с выздоровлением 20 564 пациента, еще 951 – умерли. Кроме того, под наблюдением врачей сейчас находятся 685 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

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