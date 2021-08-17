В Красногвардейском районе после реконструкции откроют памятник воинам 51-й Армии

Памятник воинам 51-й Армии в селе Клепинино был установлен в 1972 году Фото: Архив "КП"

В селе Клепинино Красногвардейского района откроют памятник воинам 51-й Армии после масштабной реконструкции. Местные жители отмечают, что ремонт монумента стал возможен благодаря председателю комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леониду Бабашову.

– Мы узнали, что Государственный совет Республики Крым помогает реставрировать памятные места, – рассказывает Президент Крымской региональной историко-патриотической поисковой общественной организации «Союз наследников традиций» Виктор Кожевников. – Нам даже не пришлось просить – Леонид Бабашов сразу вызвался решить этот вопрос. Для него это было принципиально важно, как для жителя Красногвардейского района, так и для человека, трепетно относящегося к событиям войны и истории. Два его деда воевали, сам он прошел армейскую службу. Леонид Иванович всегда помогал нам: при его содействии был отремонтирован музей, постоянно проводятся патриотические и спортивные мероприятия.

В итоге парламентарий привез необходимые стройматериалы, а рабочих нашли с помощью общественной организации. Сейчас основные работы по реконструкции памятника уже завершены – уложена тротуарная плитка, проведено озеленение, также установлена стела с именами 60-ти погибших. Их имена еще будут добавляться, над этим работают поисковики.

- Сейчас мы на этапе завершения, осталось где-то подкрасить, где-то подпилить. Подходим очень щепетильно к работе, потому что хочется сделать на десятилетия. Надеюсь, и после нас найдутся люди, которые продолжат это дело, - заключил Леонид Кожевников.

СПРАВКА «КП»

Памятник воинам 51-й Армии в селе Клепинино был установлен в 1972 году. По данным Виктора Кожевникова, на этом месте было захоронено больше 400 бойцов.

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