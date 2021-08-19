В Крыму началась выдача льготных кредитов на строительство и ремонт отелей по ставке 3-5%

Туристическая отрасль в Крыму является основополагающей для региональной экономики Фото: Архив "КП"

В Крыму начинается льготное кредитование для компаний, которые вкладывают инвестиции в сферу гостиничного бизнеса. Кредитная ставка составляет 3-5% годовых.

Уполномоченным банком для реализации Постановления Правительства РФ №141 в части выдачи кредитов по льготной ставке стал Банк РНКБ.

Согласно условиям госпрограммы, компании могут взять кредит на сумму от 100 миллионов до 70 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию зданий для размещения гостиниц площадью не менее 5000 квадратных метров, или с фондом от 120 номеров. Кроме того, льготный кредит может быть выдан на возведение или ремонт отелей в многофункциональных (офисных или торгово-развлекательных) комплексах, если их фонд превышает 150 номеров.

- Туристическая отрасль в Крыму является основополагающей для региональной экономики, именно поэтому льготное кредитование проектов в этой сфере является для нас одним из основных приоритетов, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – На сегодняшний день в банк уже поступило 11 предварительных заявок на проектное и инвестиционное финансирование предприятий рекреационно-курортной отрасли на общую сумму 26 млрд рублей.

Глава РК Сергей Аксенов отмечает, что запуск госпрограммы позволил улучшить условия и увеличить возможности для реновации существующих и строительства новых объектов размещения, в том числе работающих круглогодично.

- Отмечу, что только к сезону 2021 года в Крыму было модернизировано и реконструировано более 80 объектов размещения. Уверен, что эти показатели будут расти. Новые механизмы поддержки помогут привлечь в регион новые инвестиционные проекты, а в перспективе изменить ситуацию в санаторно-курортной сфере, запустив механизмы конкуренции, влияющие на соотношение цены и качества отдыха. Все это придаст дополнительный импульс развитию республики в целом, поскольку с туризмом связано до 50 смежных отраслей, - заявил Сергей Аксенов.

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко отметил, что правительство Крыма совместно с Федеральным агентством по туризму на всех уровнях лоббировало расширение доступности финансовых ресурсов для гостиничной сферы.

- Учитывая синергетический эффект туристической отрасли, которая развивает до 50 смежных отраслей, мы рассчитываем на прорывное развитие в экономике региона в целом, - добавил Вадим Волченко.