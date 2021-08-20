Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 августа: Плюс 365 заболевших

Большинство заболевших ранее контактировали с Covid-позитивными. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

За сутки в Крыму коронавирусом заболели еще 365 человек. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, большинство заболевших обратились за медицинской помощью самостоятельно, 60 человек ранее контактировали с заболевшими, 2 случая завозные из-за границы.

Лаборатории Крыма за сутки обследовали на ковид 5781 человек.

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

По данным министерства здравоохранения Крыма амбулаторное лечение от коронавируса в настоящий момент проходят 5198 человек, в стационарах с ковидом и пневмонией - 2756.

Всего коронавирусом в республики заболело 67 441человек, выздоровели 56 944, из которых 443 выписаны с выздоровлением за минувшие сутки.

Количество умерших от вируса продолжает расти и составляет 2038 человек. 16 человек умерли по состоянию на 20 августа.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на 20 августа зарегистрированы 225 новых случаев заболевания COVID-19. По данным правительства города, 289 человек выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 71 года до 86 лет.

Всего, по информации Роспотребнадзора в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 24 975 человек. Выздоровели 21 166 человек, 967 умерли.

Под наблюдением находится 730 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз у которых не подтверждён.

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