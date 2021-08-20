Ученые: «Тяжелые штаммы коронавируса не уйдут из Крыма из-за медленной вакцинации»

Вакцинация против коронавируса в Крыму сбавила темпы. Фото: Архив КП.

Пробуксовка с вакцинацией в Крыму не позволяет говорить о скором ослаблении тяжелых штаммов коронавируса. Как отмечает проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин, по законам вирусологии, в циркуляции должны остаться мутировавшие, но более легкие штаммы вируса, которые будут легко передаваться и легко переноситься. Но когда это произойдет, ученые спрогнозировать не могут: темпы массовой вакцинации на полуострове снизились.

- При таком количестве вакцинированных будем находиться примерно в тех же цифрах, что и сейчас. Может быть, к сентябрю это количество (регистрируемых заболевших в сутки - прим. ред.) упадет до двухсот. Но потом в ноябре-декабре снова будет всплеск, - считает Анатолий Кубышкин

Именно тяжелые штаммы коронавируса, по словам ученого, приводят к повышенной летальности. При этом и они не вечны, если соблюдается важное условие иммунизации.

- У тяжелых форм вируса ограничена платформа для передачи через носителей. Из-за этого, как правило, совсем тяжелые штаммы потихоньку уходят из оборота, - говорит специалист.

Смертность от ковида в Крыму за последнее время выросла в три раза. Ежедневно на больничных койках умирает в среднем 10-15 человек. Каждый четвертый тяжелобольной подключен к аппарату ИВЛ.

Чтобы прервать цепочку заражений и снизить вирулентность вируса, ученые ранее предлагали к сентябрю вакцинировать около миллиона крымчан. Но на конец августа прививку сделали 25% жителей полуострова. Хотя проблем с вакциной в регионе нет. Ее поставки осуществляются регулярно, и даже сформировался определенный запас в более чем 53 тысячи доз.

По информации Роспотребнадзора, в Крыму преобладает не желающий ослабевать штамм коронавируса «Дельта», который впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии.

По оценкам медиков, «Дельта» более чем в полтора раза заразнее, чем британский штамм «Альфа», в два раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации возрастает в 1,45 раза. «Дельта» действует по-другому, и при заражении может проявиться даже в виде диареи. А вот потеря обоняния и осязания при этом практически отсутствуют.

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