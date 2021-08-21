Фоторепортаж: Как прошел первый день фестиваля Koktebel Jazz Party

20 августа в Крыму стартовало самое главное событие лета Фото: Виталий ПАРУБОВ

20 августа в Крыму стартовало самое главное событие лета международный фестиваль Koktebel Jazz Party. В этом году в числе участников можно было увидеть и иностранных музыкантов.

В этом году в числе участников можно было увидеть и иностранных музыкантов. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Артисты блистали в ярких костюмах Фото: Виталий ПАРУБОВ

Из-за коронавирусных ограничений количество зрителей пришлось сильно урезать, поэтому в партере одновременно могло находиться только 300 человек в шахматном порядке. А на пляже, где обычно отдыхающие устраивали фан-зону, пришлось полностью оградить.

Из-за коронавирусных ограничений пришлось сократить количество зрителей Фото: Виталий ПАРУБОВ

На открытии фестиваля выступил солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев Фото: Виталий ПАРУБОВ

Джазз-фестиваль порадовал зрителей атмосферой и хорошей музыкой Фото: Виталий ПАРУБОВ

На фестивале прозвучало много авторской музыки Фото: Виталий ПАРУБОВ

Стать участником концерта можно и онлайн. Все записи Koktebel Jazz Party будут доступны на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru или в социальных сетях.

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