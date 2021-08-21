Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+19.6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 августа 2021 18:30

Фоторепортаж: Как прошел первый день фестиваля Koktebel Jazz Party

В этом году Роспотребнадзор ужесточил меры безопасности по коронавирусу
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
КомментироватьОставить комментарий(0)
20 августа в Крыму стартовало самое главное событие лета

20 августа в Крыму стартовало самое главное событие лета

Фото: Виталий ПАРУБОВ

20 августа в Крыму стартовало самое главное событие лета международный фестиваль Koktebel Jazz Party. В этом году в числе участников можно было увидеть и иностранных музыкантов.

В этом году в числе участников можно было увидеть и иностранных музыкантов.

В этом году в числе участников можно было увидеть и иностранных музыкантов.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Артисты блистали в ярких костюмах

Артисты блистали в ярких костюмах

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Из-за коронавирусных ограничений количество зрителей пришлось сильно урезать, поэтому в партере одновременно могло находиться только 300 человек в шахматном порядке. А на пляже, где обычно отдыхающие устраивали фан-зону, пришлось полностью оградить.

Из-за коронавирусных ограничений пришлось сократить количество зрителей

Из-за коронавирусных ограничений пришлось сократить количество зрителей

Фото: Виталий ПАРУБОВ

На открытии фестиваля выступил солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев

На открытии фестиваля выступил солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Джазз-фестиваль порадовал зрителей атмосферой и хорошей музыкой

Джазз-фестиваль порадовал зрителей атмосферой и хорошей музыкой

Фото: Виталий ПАРУБОВ

На фестивале прозвучало много авторской музыки

На фестивале прозвучало много авторской музыки

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Стать участником концерта можно и онлайн. Все записи Koktebel Jazz Party будут доступны на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru или в социальных сетях.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

КАРТИНА ДНЯ