Фоторепортаж: Как прошел первый день фестиваля Koktebel Jazz Party

20 августа в Крыму стартовало самое главное событие лета
Фото: Виталий ПАРУБОВ
20 августа в Крыму стартовало самое главное событие лета международный фестиваль Koktebel Jazz Party. В этом году в числе участников можно было увидеть и иностранных музыкантов.
В этом году в числе участников можно было увидеть и иностранных музыкантов.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Артисты блистали в ярких костюмах
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Из-за коронавирусных ограничений количество зрителей пришлось сильно урезать, поэтому в партере одновременно могло находиться только 300 человек в шахматном порядке. А на пляже, где обычно отдыхающие устраивали фан-зону, пришлось полностью оградить.
Из-за коронавирусных ограничений пришлось сократить количество зрителей
Фото: Виталий ПАРУБОВ
На открытии фестиваля выступил солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Джазз-фестиваль порадовал зрителей атмосферой и хорошей музыкой
Фото: Виталий ПАРУБОВ
На фестивале прозвучало много авторской музыки
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Стать участником концерта можно и онлайн. Все записи Koktebel Jazz Party будут доступны на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru или в социальных сетях.
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