«Меня не прибило, я в углу сидел»: В Керчи переселят пенсионера, у которого после дождей развалился дом

В стареньком доме Алексея Просолова после дождя обвалилась стена и выпали окна. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

Дом 84-летнего Алексея Просолова расположен в микрорайоне Цементная слободка - том самом, который попал под снос из-за строительства Крымского моста. Здесь находятся одноэтажные полуразвалившиеся постройки 50-х годов прошлого века. Первые два трехэтажных дома для переселенцев из зоны строительства моста построили еще в 2017 году в микрорайоне «Солнечный». В них переехали 80 семей из Верхней Цементной слободки. Еще один дом для поживающих в Нижней слободке должны построить на улице Рыбаков в конце декабря, а сдать в эксплуатацию весной.

Переехать в новое жилье должен и Василий Просолов. Но старенький дом пенсионера не выдержал сильных ливней, которые дважды за это лето обрушились на Керчь. В помещении вывалилась стена, обвалился потолок, выпали окна.

- Меня не прибило, я в углу сидел… Я не хотел ни к кому обращаться. Думал пойти в общежитие и попросить комнату только на зимний период и только ночью, чтобы переспать,- рассказал пенсионер.

Отремонтировать дом 84-летний пенсионер попытался своими силами. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

Отремонтировать дом, чтобы как-то дотянуть до весны, бодрый Алексей Васильевич планировал своими силами: дыру в стене заложил старыми дверями, под потолок подоткнул матрац, остальные покосившиеся стены с улицы подпер досками, проемы для окон обтянул пленкой.

О проблеме пенсионера стало известно поле того, как развалившийся дом на видео снял сосед Алексея Просолова и опубликовали местные СМИ. Власти признали дом опасным для жизни и предложили переехать во временное жилье.

- В маневренном фонде предоставим отдельную квартиру, поможем с переездом, - сообщил исполняющий обязанности главы администрации Керчи Святослав Брусаков.

После того как история пенсионера стала обсуждаться в соцсетях, власти предложили Алексею Просолову временное жилье. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

Во временном жилье пенсионер сможет дождаться переезда в новый дом для переселенцев.

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