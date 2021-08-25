Крымчане подали заявки на покупку машино-мест и коммерческой недвижимости в ипотеку на 100 миллионов рублей

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Прошел месяц с момента запуска новой ипотечной программы банка РНКБ, в рамках которой можно оформить ипотечные кредиты на покупку нежилых помещений и машино-мест.

По данным банка, в первый месяц клиенты подали заявки на получение таких кредитов на сумму больше 100 миллионов рублей. Первые 20 займов уже выданы. Из них 11 получено на покупку коммерческой и торговой недвижимости, 9 - на покупку мест для парковки автомобиля в новых жилых комплексов.

Кроме того, подано еще 25 заявок на кредиты в рамках данной программы. Они находятся в процессе оформления и выдачи.

В РНКБ напомнили, что с июля текущего года у физических лиц появилась возможность оформить в ипотеку готовые или строящиеся нежилые помещения. Это могут быть апартаменты, и машино-места, офисные и торговые помещения, а также помещения свободного назначения.

Кредиты оформляются на стандартных условиях в рамках действующих ипотечных программ на покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Но эти условия не распространяются на льготные госпрограммы – «Господдержка 2021», «Военная ипотека», «Семейная ипотека», «Сельская ипотека».

Чтобы подать заявку на получение ипотечного кредита, достаточно зайти на официальный сайт РНКБ или в мобильное приложение «РНКБ24/7». По данным банка, больше 30% заявок клиенты подают дистанционно, без посещения офиса финучреждения. Больше 90% крымчан получают решение по ипотечной заявке в РНКБ в течение часа. Большинство ипотечных кредитов на покупку жилья на первичном рынке регистрируются РНКБ полностью в электронном виде.

- Минимальный ежемесячный платеж за собственное машино-место может составлять от пяти тысяч рублей с небольшим, что фактически сопоставимо со стоимостью ежемесячной аренды за платную стоянку, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Во многих жилых комплексах, которые сейчас строятся в Крыму, есть возможность приобрести вместе с квартирой и место для парковки – это и удобно, и безопасно для вашего автомобиля/