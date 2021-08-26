Федеральный научно-клинический центр ФМБА России – участник конкурса «Клиника года - 2021»

ФНКЦ ФМБА России внедряет ведущие медицинские методики и направления

Повсеместное качественное медицинское обслуживание – первоочередной приоритет системы здравоохранения России. Эта задача стала особенно актуальной на фоне пандемии COVID-19. Медицинские учреждения обязаны периодически модернизировать оборудование и внедрять новейшие методики, подтягивая свой уровень к лидерам медицинской сферы в стране.

Уже не один год ФНКЦ ФМБА России в Москве по праву является крупнейшим медицинским комплексом в стране. Передовой медицинский центр страны объединяет в своем составе многопрофильный стационар, консультативно-диагностический центр, научно-исследовательские институты, а также кафедры постдипломного образования.

С 2010 года Федеральный научно-клинический центр оказывает медицинские услуги спортсменам сборных команд Российской Федерации и олимпийского резерва.

Еще с 2010 года Федеральный научно-клинический центр оказывает медицинские услуги спортсменам сборных команд Российской Федерации и олимпийского резерва. В свою очередь медицинское обслуживание спортсменов мирового уровня непременно должно отвечать самым высоким требованиям.

Более того, ФНКЦ ФМБА России внедряет ведущие медицинские методики и направления, например – Клиника лечения боли с Израильским медицинским центром.

В минувшем году структурным подразделением ФГБУ ФНКЦ ФМБА России стал филиал в Ялте. Он включает амбулаторное звено, стационарное отделение, отделение педиатрии, стационар педиатрию, а также инфекционное направление. Федеральный научно-клинический центр принимает пациентов со всех регионов РФ – как граждан России, так и иностранцам, если они нуждаются в медицинском обслуживании указанных профилей.

Уже не один год ФНКЦ ФМБА России в Москве по праву является крупнейшим медицинским комплексом в стране.

В Центре функционируют множество медицинских направлений, среди которых: кардиология, кардиохирургия, гинекология, терапия, пульмонология, травматология и ортопедия, онкология, неврология, ревматология, нейрохирургия, неврология, маммология, урология, хирургия, бариатрическая хирургия, эндокринная хирургия, пластическая хирургия, сосудистая хирургия, флебология, оториноларингология и ревматология.

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Сайт: https://fnkc-fmba.ru

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Контактный телефон: +7 (499) 283 46 30

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