В бархатный сезон в Крыму ждут тех, кто не поедет на курорты Краснодарского края

В Крыму ждут большего потока туристов в бархатный сезон, чем в прошлом году. Фото: Архив КП

В этом году, по прогнозам экспертов, бархатный сезон в Крыму буде выше прежнего. В первую очередь за счет коронавирусных ограничений на курортах Краснодарского края, где ввели требования по вакцинации для постояльцев отелей, считает президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

- В Краснодарском крае загрузка на осень уже минимальная. И это даст нам дополнительный приток туристов. То есть Крым может ожидать всех тех, кто хотел поехать в Краснодарский край, но не прививался. Поэтому ждем, что бархатный сезон будет очень успешным, погода пока располагает. Надеемся, что будет еще лучше, чем в прошлом году и в позапрошлом, - говорит Алексей Волков

В бархатный сезон, который традиционно продлится до ноября, на полуострове ожидают в среднем на 10-15% туристов больше, чем год назад. В основном в Крым поедут люди «серебряного возраста», а также респектабельная молодежь, которая не любит полные пляжи.

Уже сейчас вместе с падением спроса (уезжают родители с детьми школьного возраста), снижаются и цены на отдых. По словам руководителя Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Стамбульниковой, в среднем снижение прогнозируется на уровне 20-30%. При этом объекты размещения предлагают разнообразные подарочные акции, чтобы не просто привлечь туристов, но и задержать их подольше в Крыму.

- С 25 сентября идет цена «среднего» сезона. То есть цена падает на 20-30% от той, которая была в «высокий» сезон. Для того, чтобы сделать более привлекательным свой объект, объекты размещения, учитывая что впереди еще будут детские каникулы, вводят спецпредложения для отдыха с детьми. Или ребенок будет бесплатно проживать, или полупансион в подарок, - говорит Наталья Стамбульникова.

Уже сейчас, по данным сервисов бронирования жилья, стоимость номера в отелях и гостевых домах полуострова на конец сентября начинается от 650 рублей в сутки.

Напомним, с 1 августа этого года в отелях и санаториях Краснодарского края действуют новые правила размещения. Заселение возможно только вакцинированным или переболевшим COVID-19. Вводить такие ограничения в Крыму местные власти не планируют.

В этом году Крым рассчитывает принять рекордное число туристов. За семь месяцев на полуострове отдохнуло более 5 миллионов человек.

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