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Общество27 августа 2021 10:15

«Знал, как сделать больнее»: в Крыму назвали главного организатора водной блокады

Бывший замглавы администрации президента Украины сам неоднократно признавался, что идея принадлежит ему
Юлия МАРКИНАЮлия МАРКИНА
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Фото6 Архив КП.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Фото6 Архив КП.

Главным организатором водной блокады Крыма является бывший временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. По его словам, Сенченко сам неоднократно публично признавался в том, что идея перекрыть подачу воды по Северо-Крымскому каналу принадлежит именно ему.

- В апреле 2014 года он пошел с этим к Яценюку, который тогда был премьер-министром Украины, и начал уговаривать его выделить деньги для перекрытия Северо-Крымского канала. У Яценюка денег не оказалось. Сенченко тогда сам сказал, что собрал предпринимателей и фермеров Херсонской области и заставил их там работать и выделить деньги на перекрытие канала. Об этом публично была информация. И он действительно является и организатором, и идейным вдохновителем, и самым главным негодяем, который устроил водную блокаду Крыма,- сказал Ефим Фикс в комментарии КП-Крым.

Весь собранный материал в отношении украинского чиновника крымская сторона передала в Следственный комитет России, который во вторник возбудил уголовное дело об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала.

- Впервые в России по этой статье возбуждено уголовное дело. Это гораздо шире, чем геноцид по отношению к крымчанам и лишение их воды. Это и экология, и сельское хозяйство, и животный мир. Все это связано, в том числе и с событиями в Армянске на заводе «Титан». Если суд примет решение, тем, кто попадет под жернова фемиды, мало не покажется. Они могут быть объявлены в розыск, и их депортируют в Россию. И уже здесь им будут определять камеру с видом на море или на горы, какая им будет удобнее, - отметил вице-спикер парламента Крыма. - Самое подлое, что Сенченко – крымчанин, и знает цену Северо –Крымскому каналу. Был бы кто-то из Львова, понятно, им там все равно. А то сам крымчанин и знал, как сделать больнее для Крыма и крымчан.

Напомним, украинский политик Андрей Сенченко - уроженец Симферополя. До 2014 года возглавлял крымскую республиканскую организацию ВО «Батькивщина».

Украина перекрыла Северо-Крымский канал, в 2014 году. Он обеспечивал потребности полуострова на 85%. По оценкам рабочей группы крымского парламента, предварительная сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей. Причастными к водной блокаде в Крыму считают 12 видных украинских политиков и государственных деятелей, в том числе экс-президента Украины Петра Порошенко.

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