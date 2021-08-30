Привет из Хогвартса: Житель Керчи выхаживает прибившуюся к дому раненую сову

В дом к жителю Керчи залетела травмированная сова. Фото: Гор Мурински/Вконтакте

Житель Керчи пытается спасти травмированную сову, которая прибилась к его дому. Птица прилетела потрепанная и уставшая, отказывалась от еды и питья. Чтобы выяснить, как поступить с совой Гор Мурински кинул клич в социальных сетях. Горожане тут же в шутку предположили, что это сова Рона Уизли, а автору пора выбирать факультет в Хорвартс - на носу ведь 1 сентября. Но птица прилетела без таинственного послания, однако изрядно измученная.

- Приблудилось чудо. Весьма побито-помято, вроде без укусов и переломов…Хромал, крыло опускал. Не летал. Вялый какой-то был. Даже не агрессивный. Весь в репьях. Почистил. Перья сломаны, подраны. Думаю, что коты, или к воронью на территорию залетел, - рассказал керчанин.

По совету ветеринаров и орнитологов Гор стал давать птице витамины для хищников и антибиотики. Через несколько дней птица ожила.

Ушастая сова хромала и опускала крыло. Фото: Гор Мурински/Вконтакте

Как рассказал «Комсомолке» орнитолог Владимир Кучеренко, ушастая сова, которая прилетела за помощью к человеку - традиционный обитатель крымских лесов и степей. В данном случае - уже взрослая особь. Дикие птицы нередко становятся жертвами отравления или столкновения с препятствиями. В частности, в Керчи уже были случаи, когда дикие фазаны врезались в шумозащитный забор на новой эстакаде возле Крымского моста.

- Бывает, когда происходит дератизация на сельскохозяйственных полях, то есть когда разбрасывают отраву от мышей, мыши едят отраву и соответственно по пищевой цепочке эта отрава передается дальше. И бывают случаи, когда хищные птицы погибают от отравленных мышей. Бывает, происходит столкновение со стеклами. Совы, да и вообще птицы, как-то сложно относятся к остеклению. Они не видят преграды в стекле и пытаются через него пролететь. И травмируются от этого, - рассказывает Владимир Кучеренко.

Выходить такую травмированную птицу непросто, нужна помощь ветеринара. Кроме лекарств понадобится особое питание: сырое мясо (в идеале куриные сердца или мыши), или тараканы (продаются в зоомагазинах).

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