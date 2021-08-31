Сколько стоит купить жилье в Севастополе: Квартиры в городе-герое за год подорожали более чем в 1,5 раза

Спрос на жилье в Севастополе продолжает расти. Фото: Юлия МАРКИНА

Спрос на покупку жилья в Севастополе остается одним из самых высоких в Крыму. За год квартиры здесь подорожали в среднем в 1,6 раза. При этом рост цен продолжается, отметил руководитель направлений первичной и загородной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

- По итогам прошедшей недели средняя стоимость жилья в новостройке в Севастополе составила 130 820 рублей за кв. м, что в 1,6 раза выше аналогичных отметок 2020 года. Купить квартиру в Севастополе во вторичном сегменте при этом можно было в среднем за 131 950 рублей за кв.м. Это на 43% выше показателей прошлого года, - отметил Алексеев.

Все большей популярностью пользуется загородная недвижимость. Стоимость жилья в пригороде Севастополя на конец августа составила 70 005 рублей за кв.м. Это на 37% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Существенное подорожание квартир в Севастополе эксперты традиционно связывают с ростом цен на большинство видов строительных материалов. По данным Росстата, этот сегмент товаров с начала года подорожал почти на 20%. Кроме того, на ценообразование влияет и рост затрат строительных компаний на рабочую силу. По мнению специалистов, в совокупности это и приводит к повышению себестоимости объектов.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В СЕВАСТОПОЛЕ

Стоимость земли в Севастополе тоже пошла вверх. Земельные участки под индивидуальное строительство в последнюю неделю августа можно было купить в среднем за 400 000 рублей за сотку. Таким образом, подорожание за год составило 65%. А участки сельскохозяйственного назначения поднялись в цене итого больше – на 74% за год, и сегодня в среднем стоят 348 837 рублей за сотку.

- Повышение стоимости в данных сегментах стимулируется растущим спросом: пользователи «Авито Недвижимости» стали рассматривать покупку участков под ИЖС на 27% чаще в сравнении с 2020 годом, а земель сельскохозяйственного назначения - на 10% активнее, - отмечает эксперт.

Подобные изменения специалисты связывает с трендом на деурбанизацию в целом, а также с усилением интереса к загородному сегменту из-за пандемии, с развитием мер государственной поддержки: в первую очередь - расширение возможности использования материнского капитала для строительства частных домов и усовершенствованием программы сельской ипотеки - льготная ставка стала доступна для строительства домов и покупки земли.

При этом в дальнейшем эксперты прогнозируют постепенную стабилизацию цен и спроса на недвижимость в Севастополе.

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