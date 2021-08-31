Решим сами: Партия «Новые люди» выступает за прямые выборы мэров

Региональное отделение партии «Новые люди» собрало 2 300 подписей за избрание глав администраций в городах Крыма всеобщим прямым голосованием.

Региональное отделение партии «Новые люди» собрало 2 300 подписей за избрание глав администраций в городах Крыма всеобщим прямым голосованием. Листы с подписями переданы в Совет министров Республики Крым. На достигнутом результате активисты партии останавливаться не намерены. Сбор подписей продолжается.

В Крыму глав городов и сельских поселений назначают на конкурсной основе. Претенденты представляют документы в конкурсную комиссию, которая выбирает двух финалистов. Затем эти кандидатуры рассматривает местный совет и выбирает одного из них.

Итогом семи лет существования этой системы стала «текучка кадров» в руководстве муниципалитетов и серия коррупционных скандалов. Симферополем, с момента возвращения полуострова в состав России, руководит уже пятый по счету мэр. В городе с 300 тысячами жителей, человека, который возглавит администрацию этой весной определяла конкурсная комиссия, состоящая из восьми человек: четыре представителя Совета министров республики и четыре представителя городского совета. Причем лишь один из них был действующим депутатом.

Назначенному мэру необходимо время, вникнуть в проблемы вверенного города, чтобы начать их решать. Глобальные проекты руководитель зачастую не успевает довести до ума. Предыдущий мэр Симферополя Елена Проценко получила выговор, а затем была отправлена в отставку, потому что не смогла освоить выделенные из федерального бюджета средства на благоустройство.

Весной глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что планирует вернуть в республике систему прямых выборов глав местных администраций. Но реформа ожидается только в 2024 году.

Жители Крыма хотят перемен уже сейчас, хотят сами принимать решения и выбирать человека, который будет управлять городом. Им нужны конкретные дела, а не очередная порция обещаний. Руководители сменяют друг друга, а спросить в итоге не с кого.

- Сегодня горожан просто ставят перед фактом – назначен новый мэр. Чем он заслужил столь высокую должность, зачастую остается за кадром. Все это порождает недоверие к власти, а новый мэр воспринимается не как избранник народа, а как чей-то ставленник, - рассказывает руководитель регионального отделения партии «Новые Люди» Анна Трофименко.

Она полагает, что глава города или поселка должен нести ответственность прежде всего перед жителями и работать на их благо, а не действовать в интересах тех, кто его назначил.

- Чем больше посредников у власти, тем дальше она от людей. Когда мэра выбирают депутаты, он отвечает только перед ними, а если главу выбрали жители, ему нужно оправдать их доверие реальными поступками, иначе второй раз за него уже не проголосуют, - полагает лидер регионального отделения.

Анна предлагает пойти дальше и наделить горожан правом не только выбрать главу города, но и лишать его полномочий в случае необходимости. Оценивать работу мэра должны сами жители, и у них должна быть возможность провести референдум за отзыв мэра.

- При составлении планов развития города, решении важных вопросов надо обязательно привлекать общественников и горожан. Сделать это можно через проведение электронных опросов. Спросите у людей, хотят ли они видеть в своем дворе новую высотку, как должен выглядеть новый парк, нужно или нет расширять дорогу. Хорошему руководителю необходимо наладить взаимодействие с горожанами, и общаться с ними не только во время избирательной кампании, - уверена Трофименко.

Противники прямых выборов мэров утверждают, что такая система создает почву для противостояния внутри сообщества. Голоса избирателей могут разделиться практически поровну между двумя кандидатами, и половина жителей города будет недовольна при любом исходе выборов.

Анна Трофименко уверена, что подобных эксцессов удастся избежать. Если выбранный кандидат проявит себя как умелый управленец, если его решения будут взвешенные и обоснованные, он сумеет завоевать доверие жителей, - полагает лидер Новых людей Крыма.

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