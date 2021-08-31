В Керчи новый потоп: Из-за сильного прорыва на водоводе центр города ушел под воду

В центре Керчи снова потоп. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

В центре Керчи очередной потоп. На этот раз наводнение не связано с природной стихией. Причина в банальной изношенности городских коммуникаций. Из-за порыва на водоводе в районе Центрального рынка улица Пролетарская, где расположен ряд магазинов и торговых центров, в воде по щиколотку.

Чтобы устранить аварию, на месте работают бригады ГУП «Вода Крыма» и спецтехника. К рынку пригнали экскаватор, самосвал и три машины, откачивающие воду с дороги.

Затоплена улица Пролетарская, где находятся ряд магазинов и торговых центров. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

Среди предпринимателей едва не началась паника - они дважды пережили наводнение и только приходят в себя, отмывая магазины и подсчитывая убытки. Успокаивать бизнес пришлось лично исполняющему обязанности главы администрации Керчи.

- Это не подтопление, не порыв реки, не выход каких-то вод, это просто аварийная ситуация водоканала. Работа под контролем. Мы ее выполним, наведем порядок, - заявил Святослав Брусаков.

Аварийным бригадам дано указание проверить состояние инженерных сетей под аркой одного из торговых центров, а также на территории теплопункта «Крымтеплокоммунэнерго».

Аварийные бригады работают над устранением порыва. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

По данным керченского филиала КУП РК «Вода Крыма», изношенность коммуникаций в городе составляет 80% и порывы на сетях стали делом обыденным. Фонтаны из питьевой воды местные жители часто снимают на видео и выкладывают в соцсетях.

В июле решать проблемы с водоснабжением в Керчь прибыл министр ЖКХ Крыма Сергей Донец.

Этим летом Керчь пережила сразу два сильных наводнения. Из-за сильных дождей и выхода рек из берегов затопленными оказались жилые дома, городской стадион, Центральный и оптовый рынки, завод «Пролив». Также пострадали сотни автомобилей. По данным властей, пострадавшим от потопа керчанам выплатили около 100 миллионов рублей компенсации.

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