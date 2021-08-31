Сервис доверия от оператора

Срок действия услуги составляет 3 дня с момента активации.

С середины августа абонентам ведущего крымского мобильного оператора Win mobile доступна новая услуга «Обещанный платеж». Воспользоваться ей можно на всех действующих тарифных планах для физических лиц.

Обещанный платеж - удобный сервис, позволяющий не прерывать или восстановить доступ к услугам оператора связи в ситуациях, когда абонент не может быстро пополнить счет. Теперь эта услуга появилась и в копилке абонентов Win mobile .

Кто может воспользоваться сервисом? На момент подключения услуги «Обещанный платеж» абонент должен быть активным пользователем Win mobile не менее 90 дней и тратить на связь или мобильный интернет в среднем не менее 100 рублей в месяц. И, конечно, его мобильный счет не должен уходить в минус: на момент подключения услуги баланс счета должен быть нулевым или положительным.

Срок действия услуги составляет 3 дня с момента активации. Через 3 дня после её подключения абонент должен пополнить свой счет на сумму взятого платежа и оплатить услугу «Обещанный платеж». Если запрошенные средства не будут возвращены вовремя, услуги связи предоставляться не будут, а номер заблокируется.

Подключить услугу «Обещанный платеж» от Win mobile можно с помощью голосового звонка в контакт-центр по бесплатному для всех абонентов Win mobile номеру 0545 или короткого USSD-запроса *250#, а также в салонах продаж и обслуживания оператора.

Подробнее об услуге можно почитать здесь.

Что касается тарифных планов, то здесь нет никаких ограничений: обещанный платеж предоставляется на всех действующих тарифах Win mobile для физических лиц. При этом сумма представляемого «кредита» и стоимость услуги соотносятся со среднемесячными тратами абонента. Например, при среднемесячных тратах от 100 до 150 рублей абонент может «перехватить» на 3 дня до 100 рублей. А при затратах на связь от 300 рублей в месяц и выше сумма обещанного платежа может доходить до 1000 рублей. Когда нам доверяют – это не только удобно, но выгодно!

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