«Телки на пляже»: Под Керчью отдыхающие делят берег со стадом коров

Туристы буренкам не помеха. Фото: Подслушано Керчь/Вконтакте

Предметом многочисленных шуток в социальных сетях стали фотографии стада коров на пляже под Керчью. В поселке Новоотрадное освежиться к морю вышло около десятка буренок. Минуя загорающих на песке курортников, коровы прямиком направились к воде. Чем вызвали неоднозначную реакцию отдыхающих. Одним не понравилось такое соседство, другие к желаниям буренок отнеслись с пониманием - ведь жарко же!

- Живут они там. И тоже имеют право ходить, где хотят. А вы думали, что молоко растет в магазинах, под прилавками? Корова существо свободное. Жарко. Захотела на море и пришла, - отмечает Саша Галатенко.

Коровам тоже жарко. Фото: Подслушано Керчь/Вконтакте

Красоту крымских буренок в сети оценили с юмором и яркими эпитетами.

- Оу, телки на пляже, - пишет Денис.

- Вон те две справа - клевые!, - отметил Виталий Кибальченко.

Кто-то при этом считает, что «телочки уже не те», а кто-то вспомнил, что в Индии, где корова считается священным животным, рогатые спокойно гуляют не только по пляжам, но и по улицам городов.

- Скоро и в Новоотрадном лечебные грязи будут, - предположил Роман Кирьянов.

- Тут и море, и маска для лица, тепленькая с доставкой, - шутит Владимир.

На Керченском полуострове продолжает сохраняться сухая и жаркая погода. Не смотря на начало календарной осени, столбики термометров 1 сентября показывают +28 в тени. Однако по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются дожди и снижение температуры воздуха.

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