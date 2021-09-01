Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 сентября: Выявлено еще 270 случаев заболевания

За сутки 270 новых случаев коронавируса Фото: архив "КП"

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 2 тысячи 757 человек. Еще 4 тысячи 760 получает медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 71 тысяча 348 случаев COVID-19. Справились с болезнью 60 тысяч 885 человек. Умерли 2 тысячи 211 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрировано 270 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 221 случаев выявлен при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Госпитализированы 146 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 143 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 350 пациентов. Умерли 15.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 4874 пробs на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 143 новых случая COVID-19. С выздоровлением выписаны 255 пациентов, умерли 3.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 27 тысяч 333 человека. Выздоровели 24 тысячи 750 инфицированный, 1022 умерли. Под наблюдением находится 728 контактировавших с заболевшими.

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