На подходах к Крымскому мосту сделают подъездную дорогу к станции «Керчь-Южная»

На подходах к Крымскому мосту повысят транспортную безопасность. Фото: Юлия МАРКИНА

Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела и выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на создание соответствующей инфраструктуры, а также оснащение инженерно-техническими средствами безопасности железнодорожных станций Багерово, «Керчь-Южная» и перегонов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Работы по обеспечению комплексной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив проводятся в два этапа. Предыдущее положительное заключение по второму этапу Главгосэкспертиза выдала в марте 2019 года.

- Настоящей корректировкой запланированные проектом работы были разбиты на подэтапы. В рамках подэтапа 2А.1 строятся объекты инфраструктуры станции Керчь-Южная Новый парк: здание вокзала, привокзальная площадь с подъездной дорогой, пассажирская платформа и другие. Подэтапом 2А.2 запланировано создание инфраструктуры для досмотровых мероприятий и оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности станции Багерово и перегонов. В том числе здесь строятся здание линейного отдела полиции и приемо-отправочный парк для досмотра грузовых поездов, следующих в сторону Крымского моста, - говорится в сообщении.

К станции Керчь-Южная сделают подъездную дорогу Фото: Юлия МАРКИНА

Также сообщается о запланированном строительстве инспекционно-досмотрового комплекса, внутриплощадочных автодорог и переустройстве автодороги Керчь – Чистополье.

- В связи с переносом оси трассы железной дороги на участке археологического поселения «Манитра» в ходе корректировки уточнили положение полосы отвода. В парке досмотра грузовых поездов на станции Багерово для верхнего строения пути новые железобетонные шпалы заменили на старогодные. Так как в районе строительства отсутствуют необходимые строительные материалы, изменили конструкцию дорожной одежды и обочин на участке трассы Керчь-Чистополье, кроме того, предусмотрели для трассы дополнительные дорожные знаки,- сообщает Главгосэкспертиза.

Также изменения внесли в решения по зданиям контрольно-пропускных пунктов, инспекционно-досмотрового комплекса, насосной станции пожаротушения и по другим строящимся объектам.

Застройщиком выступает Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Генпроектировщик - ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации».

Напомним, станцию «Керчь Южная» ввели в эксплуатацию 18 июня. До этого почти год здание нового вокзала не принимало пассажиров. Проходящие поезда делали лишь пятиминутную «техническую» остановку. Чтобы добраться в Керчь, пассажирам нужно было доехать до ближайшей станции Багерово, а затем вернуться обратно на автобусе или такси.

До сих пор подъездной дороги со стороны города к станции «Керчь Южная» нет. Попасть на вокзал можно только сделав крюк по трассе Таврида.

В начале июля член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов заявил, что спустя две недели после открытия, на станции «Керчь Южная» отлетела тактильная плитка, да и сам вокзал, по его мнению, «сомнительного качества».

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