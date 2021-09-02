Министр культуры Крыма шокировала соцсети своим нарядом на 1 сентября

Наряд Арины Новосельской активно обсуждают в сети. Фото: пресс-служба Министерства культуры РК

В социальных сетях активно обсуждается наряд министра культуры Крыма Арины Новосельской, в котором она поздравила с Днем знаний педагогов и учеников симферопольской школы-лицея им. Макаренко. Глава минкульта пришла в школу в полупрозрачном кружевном брючном костюме.

Родители посчитали недопустимым такой наряд в стенах учебного заведения, напомнив, что мальчикам в школу «нельзя носить джинсы», девочкам «ходить с распущенными волосами», а учителей за непристойное поведение и компрометирующие фото в сети увольняют.

- А завтра придут молодые красивые девочки в школу и им расскажут, что нельзя носить распущенные волосы и одежду, которая нравится, - отмечает Анна Кузякина.

- Значит, учителя молодые не имеют права на пляже делать фото в купальниках и выставлять их в сеть, а эта…без стыда и совести появляется в школе в таком прикиде, - возмущается Андрей Сомов.

Родители школьников посчитали такой наряд вульгарным. Фото: Плохие новости Крым/Вконтакте

По мнению большинства родителей, министр культуры нарушила правила делового дресс-кода, соответствующего статусу заведения.

- Там куча детишек, которые хавают все на лету. Нас в школе учили, как правильно приходить в школу и в чем. Не на кастинг пришла, а в приличное заведение, где учат культуре и не только, - резюмирует Андрей.

При этом некоторые пользователи посчитали наряд министра слишком дорогим и значительно превышающим по цене зарплату чиновника. Однако, как выяснилось, купить подобный кружевной костюм от известного молодежного европейского бренда на распродаже в последние дни лета можно было и за 10 тысячи рублей.

Арина Новосельская не раз давала повод для шуток и горячих обсуждений в соцсетях. Перед этим она оконфузилась на совещании с участием главы республики, нецензурно выругавшись в прямом эфире. Новоселькую подвела техника, когда случайно включился микрофон. Неудачным для министра стало и сравнение грифонов на Митридатской лестнице в Керчи с орлольвами, «охраняющими вход в ад».

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