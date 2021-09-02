Крымчане теперь могут зарегистрироваться и подтвердить учетную запись на Госуслугах в мобильном банковском приложении

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Банковская система Крыма продолжает совершенствоваться. Теперь в мобильном приложении «РНКБ 24/7» можно совершить не только финансовые операции, но зарегистрироваться на портале Госуслуги либо подтвердить учетную запись. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации включило РНКБ в перечень финансовых организаций, через которые можно удаленно пройти регистрацию на Госуслугах. Если раньше для этого нужно было зайти в отделение банка или в МФЦ, то теперь все можно сделать дистанционно.

На портале Госуслуг можно оформить льготы и получить пособия, а также оплатить госпошлины и штрафы со скидкой, записать ребенка в образовательные учреждения. Также можно быстро получить нужные выписки из Пенсионного фонда, доступ к информации от МВД, Росреестра и других ведомств. Однако для использования всех опций нужно подтвердить учетную запись.

- Мы рады, что теперь можем обеспечить нашим клиентам дистанционную регистрацию на портале Госуслуг, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – С 2017 года мы предоставляли такую возможность в наших отделениях, и за это время в РНКБ по данному вопросу обратилось более 700 тысяч человек. Теперь же все желающие могут пройти регистрацию без визита в офисы.

ОФИЦИАЛЬНО

Замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев:

- Мы считаем особенно важным, что к проекту подключился крупнейший российский банк, представленный в том числе на территории Крымского полуострова. Это означает, что наши соотечественники, проживающие в Крыму, тоже получили доступ к удаленной регистрации на Госуслугах.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ГОСУСЛУГАХ ДИСТАНЦИОННО

В Минцифре РФ приводят данные статистики, согласно которым на сегодня практически половина новых пользователей портала Госуслуг регистрируются дистанционно.

Клиенты крупнейшего крымского банка могут зайти в мобильное приложение «РНКБ 24/7» и выбрать в главном меню раздел «Профиль» и подраздел «Госуслуги». Далее нужно заполнить или проверить личные данные, чтобы зарегистрировать или подтвердить учетную запись. После того, как все заполнено и подтверждено, клиента банка получит на телефон смс-сообщение от Госуслуг, где будет обозначен пароль для входа в личный кабинет.

В РНКБ отмечают, что сервис позволяет не только зарегистрироваться, но и повысить уровень учетной записи с упрощенной или стандартной до подтвержденной.