Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 сентября: Плюс 263 заболевших

С начала пандемии в республике выявили 71611 человек с ковидом Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 4755 человек. В стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 2626 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии в республике выявили 71611 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 61 260 человек. Скончались от ковида 2227 человек (16 - за последние сутки).

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

В Крыму за 1 сентября зафиксировали 263 человека с коронавирусом. Из общего числа зараженных 199 человек самостоятельно обратились за медпомощью, еще 64 ранее контактировали с заболевшими.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 6350 проб.

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На 2 сентября в городе-герое зарегистрировали 131 человека с коронавирусом, 158 человек выписали после выздоровления, сообщили в пресс-службе правительства города. Три человека в возрасте от 54 до 83 лет скончались. С начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 27 464 человека, 24 908 человек выздоровели, 1025 - скончались.

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