Глава ВТБ: Крупнейшим российским банкам нет нужды работать в Крыму

В Крыму по-прежнему нет офисов крупнейших российских банков. Фото: Архив КП

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что крупнейшим российским банкам сейчас нет необходимости работать в Крыму. Потребности населения и бизнеса в банковских услугах, по его мнению, полностью покрывают РНКБ и банк «Россия».

- Вы знаете, сегодня в Крыму вообще-то инвестиций, даже государственных, столько, что их осваивать никак не могут, не успевают... И частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк «Россия» абсолютно. Там было, конечно, резкое падение после 2014 года... Сейчас оно восстанавливается, в принципе больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам, - сказал Костин в кулуарах Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке.

Также глава ВТБ отметил, что работа крупнейших российских банков в Крыму по-прежнему грозит финансовым учреждениям международными санкциями.

До 2014 года в Крыму работали около двухсот банков и почти тысяча банковских отделений. После вхождения полуострова в состав России, украинские банки ушли из Крыма, а крупные российские финучреждения, такие как ВТБ и Сбербанк, свои офисы так и не открыли.

Первый замглавы правления Сбербанка Лев Хасис ранее заявил, что Сбербанк откроет офисы в Крыму тогда, «когда появится такая возможность».

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