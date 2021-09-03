Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 сентября: Плюс 258 заболевших

Смертность от коронавируса в Крыму не падает. Фото: Архив КП.

Амбулаторное лечение от коронавируса в Крыму проходят 4756 человек. В стационарах с ковидом и пневмонией находятся 2586 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии в республике выявили 71869 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 61 549 человек. Скончались от ковида 2242 человек (еще 15 человек умерли за последние сутки).

Данные Министерства здравоохранения РК Фото: другой источник.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 2 сентября коронавирусом заболели еще 258 человек. 211 человек обратились к врачам самостоятельно, 41 – ранее контактировали с заболевшими, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Лаборатории Крыма за последние 24 часа провели обследовали на коронавирус 5540 человек.

С выздоровлением выписаны 289 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 2 сентября в Севастополе зарегистрировали 131 случай заболевания коронавирусом, 158 человек выписали после выздоровления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. Три человека в возрасте от 54 до 83 лет скончались.

С начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 27 464 человека, 24 908 человек выздоровели, 1025 - скончались.

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