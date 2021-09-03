Спортсмен-инвалид отправился из Москвы в Крым на лежачем велосипеде с ручным приводом

Прямо из зала съезда "Новых людей" он отправился на велопробег Москва-Крым протяженностью более двух тысяч километров

Спортсмен с проблемами опорно-двигательного аппарата Сергей Карнаухов намерен добраться до городов Крыма из столицы на хендбайке - лежачем велосипеде, педали которого нужно вращать руками. До этого атлет занял четвертое место на Чемпионате России по жиму лежа среди людей с ограниченными возможностями. Стартовал велопробег, в котором принял участие Сергей, 22 августа.

Брянский блогер и спортсмен Сергей Карнаухов еще в раннем детстве из-за ошибки врачей утратил возможность нормально ходить. Каждый шаг ему давался с трудом. Для преодоления пешком небольших расстояний, которые обычный человек пройдет легко, совсем их не заметив, мальчику приходилось прилагать немалые усилия. Он ловил на себе косые взгляды одноклассников, слышал их колкие замечания, ведь в школу ему приходилось сперва ходить на костылях, а в старшие классы - с тростью. Из дома он выходил редко, но даже в детском возрасте любил заниматься спортом. Показывал неплохие результаты на турнике, умел подниматься по шведской стенке, используя одни лишь руки.

В подростковом возрасте из-за малоподвижного образа жизни Сергей набрал лишние килограммы. Когда вес приблизился к 200 кг, ходить стало совсем трудно. Но однажды настал момент, когда Сергей решил изменить свою жизнь. Чтобы понравиться девушке, он решил заняться бодибилдингом. Закупил разнообразные тренажеры, а спиртное, сигареты и калорийная еда, которые прежде помогали ему скрашивать одиночество, оставил в прошлом.

Благодаря воле и упорству результаты превзошли ожидания. Он сбросил вес с двух сотен до 90 килограммов. Но помимо этого добился еще и выдающихся спортивных результатов. После двух лет самостоятельных тренировок легко выполнил нормативы кандидата в мастера спорта и занял первое место по жиму лежа на областных соревнованиях, состязаясь со здоровыми спортсменами. Затем уже на общероссийском чемпионате для спортсменов-инвалидов он занял четвертое место.

О своих достижениях, о том, как он смог победить казалось бы непреодолимые обстоятельства, Карнаухов делился с другими людьми с особенностями развития в своем видеоблоге. Записанные им ролики собрали многочисленную аудиторию. Люди, оказавшиеся в схожей сложной ситуации, стали писать ему, делиться своими проблемами и жизненными историями. Это побудило Сергея заняться общественной деятельностью, чтобы привлечь внимание к проблемам инвалидов. Теперь он участвует в акциях по сбору мусора на природных территориях, приводит в порядок леса, обочины дорог и воинские памятники, активно взаимодействует с партией «Новые люди».

В городах, лежащих на маршруте пробега, он будет вести агитацию за создание безбарьерной среды в российской провинции.

- Мы также хотим любить, мы также хотим работать. Но, к сожалению, из-за того, что сейчас не очень хорошо исполняется программа о безбарьерном доступе, большинство из нас просто не могут выйти из дома. То, что для вас обычная жизнь, для нас - борьба. И мы не просим многого, мы просто хотим помогать обществу, быть полезными обществу и чтобы нас замечали. Мы хотим, чтобы у нас был выбор, где учиться. А сейчас мы не можем без унижения сходить в магазин, потому что часто просто доступ туда закрыт, - объяснил свою позицию Сергей Карнаухов.

Сергей продолжает осваивать новые виды спорта, один из них - хендбайк. Прямо из зала съезда "Новых людей" он отправился на велопробег Москва-Крым протяженностью более двух тысяч километров. В городах, лежащих на маршруте пробега, он будет вести агитацию за создание безбарьерной среды в российской провинции. Он уверен, что этот велозаезд поможет миллионам людей поверить в себя. В Крыму Сергей посетит Симферополь, Алушту, Ялту и Севастополь.

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