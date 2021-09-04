Финансовый помощник в кармане: как проанализировать и снизить траты с помощью мобильного приложения банка

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Финансовые эксперты говорят, что нужно накопить на подушку безопасности, чтобы чувствовать себя уверенно. Тогда увольнение, проблемы со здоровьем и другие непредвиденные ситуации не смогут сильно выбить из колеи. Но накопить деньги не всегда получается. Знакомо такое? Обещания начать откладывать с нового месяца или с понедельника проваливаются каждый раз, когда видите «сумку мечты» или большие скидки на гаджет, который давно хотелось купить. А еще бывает так, что просто не понимаешь, на что уходят деньги. Например, в начале месяца карте была крупная сумма денег, но ближе к следующей зарплате остались лишь несколько тысяч в лучшем случае.

Что же делать, если хочется и копить, и жить без дискомфорта? Лучше всего начать анализировать свои расходы. Если раньше всё записывали в блокнотах, которые можно потерять, то сейчас времена изменились. Вероятно, у вас есть банковская карта, на которую вы получаете зарплату. Эксперты рекомендуют не снимать деньги с пластика, а расплачиваться по безналу. Во-первых, вы будете получать бонусы и кэшбеки от банка. Во-вторых, это значительно упростит анализ расходов.

Установив на смартфон мобильное банковское приложение, вы буквально получаете финансового помощника в кармане. Посудите сами: каждый раз записывать покупки и потраченную сумму на бумагу неудобно, как и анализировать самостоятельно, на какую именно сферу больше всего тратится денег. Чтобы посчитать все расходы, в конце месяца нужно будет найти все бумаги или заметки в телефоне (если записывали туда), потом сложить траты в отдельном сегменте и только потом провести анализ по процентам. С мобильным приложением все куда проще. Отображаются и доходы, и все статьи расхода. От банка ничто не скроется – покупка сэндвича в кофейне, поход в кино с друзьями, поездка на море и траты на бензин, вкусный пятничный ужин со второй половинкой в ресторане.

Если вдруг вы забыли, в каком кафе и когда потратили 500 рублей, можно нажать на графу с ресторанами и вспомнить, на что ушли «кровно заработанные». Еще одно удобство приложения: можно анализировать траты как за три дня, так и за неделю, месяц, квартал. Временной промежуток вы выбираете самостоятельно. Эксперты советуют понаблюдать за расходами несколько месяцев, а затем постараться их оптимизировать. Например, в один месяц вы увидели, что большой процент доходов тратится на развлечения – походы в рестораны, бары, в кино или же на одежду, обувь и украшения. Во втором месяце не было столько трат на отдых, зато пришлось потратиться на здоровье. Это, конечно, непредвиденные расходы. В третий месяц уже можно увидеть более объективную картину и заранее распланировать, какой процент заработка на какие сферы вы планируете потратить. Рекомендуется сразу же отложить с зарплаты 10-20% дохода на мечту или подушку безопасности. Остальное распределить между обязательными расходами и часть суммы выделить на непредвиденные траты.

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Значительная часть денег в месяц обычно уходит на питание. Это ежедневные расходы. Чтобы не купить в магазине лишнего (пришел за мылом, а потратил 3 тысячи рублей), лучше заранее составить список необходимых покупок. Чтобы сэкономить на продуктах, можно также покупать их не в магазине, где цена зачастую на 10-30% выше, а в гипермаркетах. А рубль и тысячу сбережет.

Экономить на покупке одежды тоже просто. Можно примерить понравившуюся вещь, а затем поискать ее по бренду и артикулу в интернет-магазине. Часто заказ одежды в интернете обходится дешевле.

Не храните отложенные деньги дома под подушкой или в шкатулке, ведь сбережения со временем обесцениваются, их может «съесть» инфляция. Лучше положить сумму на депозит в банк или инвестировать в акции, недвижимость.

Планируйте не только ежемесячные обязательные расходы, но и ежегодные, ежеквартальные – это может быть отпуск, обновление гардероба, выплата страховок и так далее.

Приучайте к финграмотности детей. Малыши часто просят купить игрушки, сладости или гаджеты. Бывает, что отказать ребенку очень трудно, а денег до зарплаты осталось немного. Есть другой выход – ребенка-школьника уже можно учить распределять деньги. Если завести ему отдельную банковскую карту, школьник не только будет иметь необходимые карманные расходы, но и сможет с помощью мобильного приложения копить на мечту. Родитель же может устанавливать лимит трат и контролировать расходы своего чада. Ребенок, в свою очередь, учится считать потраченные деньги и уже понимает их ценность.