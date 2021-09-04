Тихие воды Крыма: Почему ученые критикуют идею напоить полуостров со дна Азовского моря

К поисковому бурению в Азовском море "Росгеология" приступила в середине июля. Фото: "Росгеология"/Вконтакте

О бурении первых скважин под Азовским морем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в апреле этого года. Якобы запасы там огромны и они помогут справиться с вододефицитом в регионе, нужно лишь определить точный объём и качественный состав пресного ресурса. Для проведения геологоразведки Правительство выделило «Росгеологии» дополнительную субсидию в 300 млн рублей к уже озвученным 70. И уже в конце июля первая партия добытой воды оправилась на экспертизу в московскую лабораторию.

Результаты исследований на наличие в воде примесей и твёрдых частиц должны обнародовать в сентябре. О том, что «процесс пошел» говорил и глава Крыма Сергей Аксенов. Он рассчитывал, что результаты проб станут известны ещё до начала осени. Но этого так и не произошло.

МОКРЫЙ ТЕСТ

Традиционно, воду тестируют по 93 показателям. Её проверяют на содержание токсичных веществ и загрязнений, в ней не должно быть бактерий и паразитов, должна быть исследована радиоактивность воды и содержание в ней полезных элементов, таких как кальций, магний, калий, фтор и йод.

- По сути, это основной источник воды, только надо определиться, какого он качества, чтобы его отдельно не пришлось опреснять. Возможно, что будет достаточно большое количество примесей, твёрдых частиц и так далее. В этом случае не пришлось бы отдельно строить опреснительную установку ещё и для этой воды, – заявлял Аксенов.

По оценкам «Росгеологии», запасы пресной воды под Азовским морем, которые ежегодно можно использовать для водоснабжения Крыма, составляют от 0,5 до 1,2 млрд кубических метров. Это часть «подруслового стока» рек Дона, Кубани и других.

Азовское море – самое мелкое в мире. Его глубина не превышает 13,5 метра. В древности на его месте проходили русла больших рек – палео-Кубани и палео-Дона, которые впадали в Черное море в районе современного Керченского пролива. Учуные полагают, что под дном этих рек и находились подземные русла, которые могут содержать определенные запасы пресной воды. Поэтому решение о геологоразведке власти принимали с учётом рекомендаций не только геологов, но и палеоэкологов.

Правда, пока чиновники не знают, как смогут использовать добытую из-под дна моря воду. Даже если она пойдет на мелиорацию – уже хорошо, уверен Аксёнов. Тогда, по его данным, воду можно было бы пустить по Северо-Крымскому каналу «обратным током в сторону Джанкоя». А за счет перепада высот удалось бы избежать необходимости строительства насосных станций.

А ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ

Правда, некоторые эксперты сомневаются в целесообразности добычи пресной воды из-под Азовского моря. Даже если сейчас она чиста и пригодна для питья, это вовсе не значит, что со временем вода не изменит свои качества. Месторождение в любом случае будет восполняться, и произойдет это за счет морских вод, считает научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Таким образом, вода очень скоро перестанет быть пресной и обретет солоноватый привкус, что и сведет на «нет» ее добычу.

Его коллега, заместитель директора ИВН РАН Владислав Полянин пока тоже не уверен в целесообразности добычи такой воды. По мнению специалиста, подобные крупные и необычные проекты требуют более широкого научного обсуждения и обоснования.

– Нет пока достаточных оснований, чтобы говорить об эффективности. Этот вопрос нужно более тщательно изучать с точки зрения экспертного мнения профессионального сообщества, – отмечает в беседе с КП-Крым Полянин.

Сейчас, продолжает ученый, для питьевых нужд Крыма воды в регионе достаточно. Огромную роль в этом плане играют поверхностные и подземные воды, разведанные на сегодняшний день. Однако учитывая сельское хозяйство и промышленность, Крым по-прежнему остается засушливым.

– Важно понимать не только сегодняшнюю ситуацию, но и перспективы развития региона. Понятное дело, что если половина России переедет в Крым, то воды там не хватит никому и никогда, – подчеркивает эксперт.

По словам Полянина, долгие годы в Крыму не проводилось серьезных научных исследований, касающихся условий формирования стока и противодействия угрозам водной безопасности. Да и нужды в этом не было: вода в неограниченных количествах подавалась по Северо-Крымскому каналу. Она обеспечивала 85 процентов потребностей полуострова. Стараниями Украины её не стало, и задача учёных понять, как избежать вододефицита.

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