«Ну как не взять»: Пенсионеры в считанные часы раскупили дешевую продукцию на ярмарке в Керчи

Большинство покупателей на ярмарке - пенсионеры. Фото: Юлия МАРКИНА

Неподъемные сумки, полные овощей и фруктов, запах копченого сала в салоне. Подняться в автобус без посторонней помощи керченским пенсионерам сегодня было непросто. Они ехали с ярмарки, организованной по поручению главы Совмина Юрия Гоцанюка. В конце августа он прошелся по Центральному рынку города, и остался крайне недоволен ценами на продукты.

- Ценовая политика на основные продукты питания - овощи, молочную и мясную продукцию - формируется неадекватно. Цены крайне завышены, - отметил Гоцанюк.

Покупателей развлекали песнями местные творческие коллективы Фото: Юлия МАРКИНА

Премьер поручил организовать проведение сельскохозяйственной ярмарки в городе. Местные власти взяли «под козырек» и даже выделили специальный автобус для подвоза покупателей. Правда не бесплатный и дублирующий маршруты городского транспорта, зато с воздушными шариками и соответствующей надписью.

Ярмарочная торговля развернулась возле местного ДК "Корабел" Фото: Юлия МАРКИНА

Ярмарку назначили на 3 сентября - будний день, хотя и конец рабочей недели. В социальных сетях мероприятие сразу же окрестили ярмаркой «для тех, кто не работает» и потребовали аналогичного мероприятия для работающих, то есть на выходных.

Какая же ярмарка без самовара Фото: Юлия МАРКИНА

Естественно, что основными покупателями сегодня стали именно пенсионеры и молодые мамы в декрете. Их и развлекали в лучших традициях жанра: песнями, плясками, самоварами. К 12.00 в некоторых торговых палатках уже мало что оставалось.

К полудню у некоторых предпринимателей закончился товар Фото: Юлия МАРКИНА

- Это все, что есть. Разобрали, - разводит руками предприниматель, показывая почти пустой фургон с морковкой по 20 рублей за килограмм. К обеду на прилавке осталась только «выборка».

Большим спросом на ярмарке пользовались арбузы. Фото: Юлия МАРКИНА

«Размели» и арбузы. Ну как не взять, если цена на 5, а то и 10 рублей ниже, чем на Центральном рынке, говорят покупатели. Большой популярностью пользовались и яблоки по 45 рублей за килограмм, хоть и не самого высшего качества, с «червинкой», как пояснила пожилая покупательница. Но если фрукты и овощи еще можно было купить дешевле, то мясо по цене ничем не отличалось от «рыночных»: 350-370 за килограмм свинины.

У мясного прилавка ажиотаж, но цены "рыночные". Фото: Юлия МАРКИНА

По информации городской администрации Керчи, свою продукцию на ярмарке представили более 30 крымских производителей. Власти обещают проанализировать сегодняшнюю торговлю и, учитывая пожелания «трудящихся», провести ярмарку в выходной день.

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