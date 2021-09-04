Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 сентября: плюс 255 заболевших

В Крыму проходит вакцинация от ковида. Фото: Виталий ПАРУБОВ

На сайте министерства здравоохранения Республики Крым появились свежие данные по COVID-19. На сегодняшний день в регион амбулаторное лечение (covid) проходят 4689 мужчин и женщин, стационарное (covid и пневмония) – 2521.

В общей сложности за время пандемии зафиксировано 71124 заболевших опасной инфекцией, медикам удалось вылечить 61906 пациентов. Но врачам не все по плечу, к сожалению, произошло 2242 летальных исходов.

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Статистика пандемии в РК. Фото: пресс-служба Минздрава РК

За истекшие сутки в Крыму зарегистрировали 255 новых случаев заболевания ковидом.

Причем 207 подхвативших опасную хворь сами обратились в учреждения здравоохранения, 47 выявили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, единичный случай имеет заграничное происхождение.

Выздоровели 357 «ковидных» больных, но 15 человеческих жизней врачам не удалось отвоевать у смерти.

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Информация уточняется.

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