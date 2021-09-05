Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 сентября: плюс 256 заболевших

В Крыму проходит вакцинация от ковида. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым обнародовала новые свежие данные по распространению COVID-19: на сегодняшний день амбулаторное лечение (covid) проходят 4770 человек, стационарное (covid и пневмония) - 2566.

За все время пандемии всего выявили 72380 положительных на коронавирусную инфекцию. Выписано с выздоровлением - 62042, за сутки - 136 человек. Но существует и другая статистика – статистика летальных исходов: 22 69 умерших, из них 11 за минувшие сутки.

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Статистика пандемии в РК. Фото: пресс-служба Минздрава РК

В регионе за 4 сентября зарегистрировано 256 случаев заболевания опасной хворью. Причем большая часть заболевших 206 человек, заподозрив неладное, сами обратились к врачам. 50 заболевших специалисты нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

В общей сложности сотрудники лабораторий за сутки сделали 5720 теста на «корону», а за все время пандемии обследовали 62 042 человека.

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Информация уточняется.

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