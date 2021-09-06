Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 сентября: плюс 244 новых заболевших

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса Фото: Виталий ПАРУБОВ

На территории Республики Крым амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции проходят 4 874 человека, на стационаре с ковидом и пневмонией находятся 2 574 человека. Такие данные приводит Минздрав РК.

Всего с начала пандемии на полуострове выявили 72 624 случая коронавируса, за этот же период выписаны с выздоровлением 62 089 пациентов (47 – за последние сутки). Также с начала пандемии выздоровели 2 279 пациентов (10 – за последние сутки).

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

За истекшие сутки на территории Республики Крым выявили 244 случая новой коронавирусной инфекции. Такие данные приводит глава РК Сергей Аксенов.

Самостоятельно за медпомощь обратились 208 человек, еще 36 – ранее контактировали с инфицированными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 313 человек, – сообщил Аксенов.

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