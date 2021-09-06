«Кладбище медуз»: Тысячи обессилевших желетелых ждут смерти на пляже в Щелкино

Кисель из медуз на пляже в Мысовом. Фото: скрин из видео/Плохие новости Крым/Вконтакте

Медузы продолжают атаковать пляжи Керченского полуострова. У берегов Щелкино огромное количество желетелых прибило к берегу в районе Татарской бухты рядом с поселком Мысовое.

На видео, которое появилось в социальной сети, видно, что медузами буквально усыпано побережье - вплотную друг к дружке обессилевшие корнероты и аурелии ждут своей участи.

Как рассказал «Комсомолке» профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов, те медузы, которые в огромном количестве из-за аномальной жары размножились у берегов Крыма, теперь по законам природы, должны умереть.

- В это время у них такое кладбище получается. Их много, они ослаблены, потому что плохо питаются. Они же конкурируют между собой. Их такое количество, что им не хватает питания. Особенно если их прибивает к берегу, и они там создают эту кашу. Это у них уже конец жизни,- рассказал биолог.

Огромное количество медуз сейчас находится во власти волн и не способны им сопротивляться. Тем не менее, они все еще могут жалиться. Хотя большинство прибитых к берегу медуз, по словам Сергея Иванова, это аурелии, у которых нет грибоподобного образования, и они не так опасны, как корнероты. Но и встреча с ними тоже малоприятна и может запомниться небольшим ожогом.

Традиционно жизненный цикл медуз заканчивается на побережье: выброшенные на берег они высыхают на ветру и солнце. Поэтому уже к концу осени море полностью очистится от избытка уникальных представителей морской фауны.

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