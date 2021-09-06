С начала года в Крыму в два раза выросло количество заявок по госпрограмме «Семейная ипотека»

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В Крыму, как и по всей России, растет количество заявок на ипотеку по программе «Семейная ипотека». По данным крупнейшего крымского банка РНКБ, в первом квартале текущего года было подано 350 ипотечных заявок от семей с детьми. В первые два месяца третьего квартала их количество увеличилось до 550 штук.

В банке прогнозируют, что по итогам третьего квартала текущего года количество заявок превысит 800 штук.

В РНКБ отмечают: такой спрос на подачу заявок в рамках «Семейной ипотеки» связан с недавним изменением условий этой госпрограммы. Программа стала доступной и для семей с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.

- Один из наших приоритетов – реализация государственных программ льготного кредитования, и мы рады, что они становятся еще более доступными и востребованными, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – Всего в рамках программ ипотечного кредитования с господдержкой РНКБ планирует в среднесрочной перспективе выдать более 16 млрд рублей.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

В первом квартале текущего года заявки в рамках «Семейной ипотеки» составляли 18% от общего числа заявок на ипотеку с господдержкой. Только за два месяца третьего квартала года эта доля превысила 41%. С начала года банк одобрил заявки на кредиты в рамках этой госпрограммы на сумму 4,2 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года, отмечают в банке. Средняя сумма одобренного кредита составляет 4,4 миллиона рублей. В текущем году 40% займов семьи брали на покупку двух- и трехкомнатных квартир.

СПРАВКА «КП»

Льготный кредит по госпрограмме «Семейная ипотека» могут взять семьи с одним ребенком и последующими, родившимися после 1 января 2018 года. Ставка годовых - 5% на весь срок кредитования, первоначальный взнос составляет 15% от стоимости жилья. Его можно оплатить и за счет средств материнского семейного капитала. Максимальный срок кредита - 30 лет. Клиенты могут оформить займ на приобретение жилья в строящихся домах и полностью сданных. Кроме того, кредит, выданный по «Семейной ипотеке», можно использовать для строительства индивидуального жилого дома или покупки земельного участка. Подробнее с условиями программы «Семейная ипотека» можно ознакомиться на официальном сайте РНКБ.