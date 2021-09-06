В Крыму открылся первый «Школьный кванториум»

«Кванториум» открылся на базе «Симферопольской академической гимназии» Фото: Архив "КП"

В Крыму открылся первый детский технопарк «Школьный кванториум». Новая интерактивная площадка для детей начала работать 6 сентября на базе МБОУ «Симферопольская академическая гимназия».

В технопарке высокотехнологичное оборудование Фото: архив "КП"

- Увлечение профессией, творчеством формируется еще в юные годы. За 3 предстоящих года за счет расширения сети детских технопарков «Кванториум», Центров цифрового и естественнонаучного, гуманитарного развития будет создано порядка миллиона новых мест в системе дополнительного образования. Оно должно быть доступно для всех детей, - заявил президент РФ Владимир Путин в рамках послания к Федеральному Собранию.

В новом учебном году в 48 субъектах России начнут работать первые технопарки на базе общеобразовательных организаций. До конца 2024 года будет функционировать 359 таких объектов. «Кванториумы» по всей стране открывают в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В технопарке высокотехнологичное оборудование Фото: Архив "КП"

СПРАВКА «КП»

Технопарки «Кванториум» - это площадки, где есть высокотехнологичное оборудование, направленное на разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий. В школе такое пространство обеспечит ученикам доступ к ресурсам для проектной деятельности, поможет в профориентации, и в подготовке к конкурсам и олимпиадам, а также поможет развить таланты каждого ребенка. В школах технопарки ориентированы на преподавание физики, химии, биологии и технологий. Также в «Кванториумах» дети могут получать дополнительное образование естественно-научной и технической направленностей.

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