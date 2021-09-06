Гендиректор «Росконцерта» встретился в Крыму с директорами нацтеатров России

В ходе встречи на фестивале состоялся откровенный разговор не только о творческих победах и удачах коллективов, но и о проблемах сохранения и развития национальных театров

Генеральный директор «Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ „РОСКОНЦЕРТ“» Андрея Малышев встретился директорами национальных театров России.

Рабочая встреча прошла 5 сентября в рамках деловой программы третьего фестиваля «Крымская театральная осень».

В ходе встречи на фестивале состоялся откровенный разговор не только о творческих победах и удачах коллективов, но и о проблемах сохранения и развития национальных театров и, как следствие, национальных языков и культуры.

Андрей Владимирович заверил, что «РОСКОНЦЕРТ» окажет поддержку фестивалю «Крымская театральная осень». В ближайшие планы «Больших гастролей» будут внесены коррективы, а в дальнейшем они по возможности буду формироваться в соответствии с пожеланиями национальных театров России.

На сегодняшний день «РОСКОНЦЕРТ» – это крупнейший гастрольно-концертный центр в нашей стране. Одним из важных направлений его деятельности является Федеральная программа «Большие гастроли», направленная на формирование единого культурного пространства и представляющая собой масштабные гастроли ведущих драматических и музыкальных театров во всех городах России.

Напомним, третий фестиваль национальных театров России «Крымская театральная осень» проходит с 3 по 11 сентября в Республике Крым - в городах Ялта и Керчь при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Крым, Союза театральных деятелей России (ВТО). Организатор форума – Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Санкт-Петербург).

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