«Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса «Самый главный крымский кот 2021»

В течение месяца участники загружали на сайт КП-Крым фотографии своих любимых пушистиков, а читатели голосовали за понравившихся любимцев.

«Комсомольская правда-Крым» подвела итоги фотоконкурса «Самый главный крымский кот 2021», посвященный Международному дню кошек.

В течение месяца участники загружали на сайт КП-Крым фотографии своих любимых пушистиков, а читатели голосовали за понравившихся любимцев. Первые три места заняли фотографии тех питомцев, за которых проголосовало большее число людей.

Победительница Алиса!

Итак, победительницей конкурса «Комсомолки» стала кошка Алиса из Симферополя.

- У нашей Алисы есть много интересных привычек: помещаться в любом пакете, бесить робот-помощника Яндекс, что вечно откликается вместо кошки. А еще Алиса побеждает всех собак в видеоигры, - говорит хозяйка Екатерина Царькова.

Коту-гигант Олаф

Второе место зрители отдали ласковому коту-гиганту Олафу.

- Олафу 2 года, он из породы породы-гигантов мейн-кун. Он очень ласковый и нежный, несмотря на свои размеры и внешний вид. Коты этой породы созревают и становятся взрослыми примерно в 4 года, так что наш Олаф еще подросток, - смеется Наталья Гаврияш.

Сильвия

Ну а третье место заняла маленькая Сильвия, которая совершенно случайно стала любимцем жителя Ижевска Марса Базметова.

- Вышел на велопрогулку – а там в подъезде котик, увидел меня – и ко мне. Спрятался за дверью, не уходит – значит домой пришел. Вначале назвали Семой, но на седьмой месяц оказалось, что это девочка – назвали Сильвией, - рассказал истории своей кошечки Марс.

«Комсомолка» поздравляет тройку наших победителей, которые получат именные дипломы.

Наши спонсоры - торговая марка SIRIUS и ТД «Аврора» - подготовила для победителей вкусные и полезные подарки. Победительница Алиса получит 10 кг отборного корма для кошек SIRIUS. Гигант Олафу также полакомится кормом SIRIUS - ему полагается 7,5 килограмм. Не забыл SIRIUS и о маленькой Сильвии – ей за третье место полагается 3 кг кошачьего корма.

Время и место церемонии награждения КП-Крым объявит участникам дополнительно. Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!

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