Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Фотоконкурсы7 сентября 2021 10:00

«Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса «Самый главный крымский кот 2021»

Победители получат дипломы от КП-Крым и подарки от спонсоров
Степан ОСТИНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В течение месяца участники загружали на сайт КП-Крым фотографии своих любимых пушистиков, а читатели голосовали за понравившихся любимцев.

В течение месяца участники загружали на сайт КП-Крым фотографии своих любимых пушистиков, а читатели голосовали за понравившихся любимцев.

«Комсомольская правда-Крым» подвела итоги фотоконкурса «Самый главный крымский кот 2021», посвященный Международному дню кошек.

В течение месяца участники загружали на сайт КП-Крым фотографии своих любимых пушистиков, а читатели голосовали за понравившихся любимцев. Первые три места заняли фотографии тех питомцев, за которых проголосовало большее число людей.

Победительница Алиса!

Победительница Алиса!

Итак, победительницей конкурса «Комсомолки» стала кошка Алиса из Симферополя.

- У нашей Алисы есть много интересных привычек: помещаться в любом пакете, бесить робот-помощника Яндекс, что вечно откликается вместо кошки. А еще Алиса побеждает всех собак в видеоигры, - говорит хозяйка Екатерина Царькова.

Коту-гигант Олаф

Коту-гигант Олаф

Второе место зрители отдали ласковому коту-гиганту Олафу.

- Олафу 2 года, он из породы породы-гигантов мейн-кун. Он очень ласковый и нежный, несмотря на свои размеры и внешний вид. Коты этой породы созревают и становятся взрослыми примерно в 4 года, так что наш Олаф еще подросток, - смеется Наталья Гаврияш.

Сильвия

Сильвия

Ну а третье место заняла маленькая Сильвия, которая совершенно случайно стала любимцем жителя Ижевска Марса Базметова.

- Вышел на велопрогулку – а там в подъезде котик, увидел меня – и ко мне. Спрятался за дверью, не уходит – значит домой пришел. Вначале назвали Семой, но на седьмой месяц оказалось, что это девочка – назвали Сильвией, - рассказал истории своей кошечки Марс.

«Комсомолка» поздравляет тройку наших победителей, которые получат именные дипломы.

Наши спонсоры - торговая марка SIRIUS и ТД «Аврора» - подготовила для победителей вкусные и полезные подарки. Победительница Алиса получит 10 кг отборного корма для кошек SIRIUS. Гигант Олафу также полакомится кормом SIRIUS - ему полагается 7,5 килограмм. Не забыл SIRIUS и о маленькой Сильвии – ей за третье место полагается 3 кг кошачьего корма.

Время и место церемонии награждения КП-Крым объявит участникам дополнительно. Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Конкурс "КП"