Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 сентября: Плюс 239 заболевших

Всего с начала пандемии на полуострове выявили 72863 положительных на Covid-19 Фото: "КП" Архив

В Крыму, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение (covid) проходят 4843 человека, на стационарном находятся еще 2564.

Всего с начала пандемии на полуострове выявили 72863 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано 62368.

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Данные Минздрава РК

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 239 случаев новой коронавирусной инфекции. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, из общего количества заболевших 203 выявлены при обращении за медицинской помощью, 36 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1287 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 279 человек.

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Информация уточняется.

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