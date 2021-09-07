В Крыму проходит фестиваль «Крымская театральная осень»

Уже третий год «Крымская театральная осень» дарит зрителям полуострова такой волшебный подарок. Фото: Михаил Гладчук "Крымская газета"

3 сентября в солнечном Крыму начался фестиваль национальных театров России «Крымская театральная осень». В этом году он проходит в третий раз, главной темой всех спектаклей в программе стало светлое и прекрасное чувство. Девиз театрального форума в этом году - «Возвращение в любовь».

Уже третий год «Крымская театральная осень» дарит зрителям полуострова такой волшебный подарок. Благодаря успеху предыдущих лет организатор фестиваля - Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Санкт-Петербург)- вновь собрал в Крыму ведущие национальные коллективы России и подарил жителям и гостям Ялты и Керчи настоящий праздник театрального искусства. Для студентов творческих вузов в Симферополе прошли мастер-классы по сценической речи и вокалу. В рамках деловой программы форума прошел круглый стол с участием директоров национальных театров и встреча с генеральным директором «Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ „РОСКОНЦЕРТ“» Андреем Владимировичем Малышевым. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Крым и Союза театральных деятелей России.

Новая осень - новый повод для встречи. В этом году восемь театральных коллективов с 3 по 11 сентября представят крымчанам спектакли о всеобъемлющем чувстве, имя которому - ЛЮБОВЬ.

На сцене Ялтинского театра им. А.П. Чехова зрители увидят постановки о любви между мужчиной и женщиной, дружеской любви, любви к Родине, стране и национальному искусству. Ведущие национальные театры покажут героические, трагические, лирические и личные истории, которые станут понятны зрителям всех национальностей и возрастов.

Парад спектаклей начался с Театра-фестиваля «Балтийский дом». В первый день фестиваля на площадке у главного входа в театр прошла церемония открытия. Петербургские артисты устроили настоящий ретровечер: исполнили песни прошлых лет и пригласили танцевать всех ожидающих начала праздника зрителей. В этот вечер крымские театралы отправились в сентиментальное и трогательное путешествие в мир любви с музыкой Раймонда Паулса и стихами Евгения Евтушенко. По словам генерального директора Театра-фестиваля «Балтийский дом», руководителя фестиваля «Крымская театральная осень» Сергея Шуба, «спектакль «Возвращение в любовь» - история, которая может покорить каждого присутствующего в зале: и того, кто хочет вернуться в свою молодость, и даже тех, у кого все впереди».

- Мы очень рады, что уже который год этот фестиваль проходит именно у нас на полуострове. Можно сказать, что это своеобразный волшебный и очень неожиданный подарок Крыму и людям, который тут живут, - поделился замминистра культуры республики Андрей Терещенко. - Благодаря генеральному директору Театра-фестиваля «Балтийский дом» и нашему министру культуры Арине Новосельской родился этот замечательный форум, который проходит в первые дни золотой осени и ассоциируется с началом чего-то нового и творческого. Третий фестиваль - это практически юбилей, который замыкает первый круг постановок, поэтому и темой для этого события выбрали любовь и все, что связано с этим прекрасным чувством, поэтому Министерство культуры с удовольствием дарит возможность посетить этот чудесный фестиваль в Ялте и Керчи. Хоть в этом году, как и в прошлом, все проходит строго по рекомендациям Роспотребнадзора, фестиваль все же состоялся успешно, артисты получили заряд творческой энергии, а зрители - море приятных ощущений от просмотра постановок, ведь все спектакли театров из семи республик объединены общей идеей спектакля - любовью.

Следом за Петербургским театром на сцену Ялты вышел дебютант фестиваля - Кабардинский государственный драматический театр имени Али Шогенцукова с известной и одной из самых ярких «кавказских» комедий «Ханума». Крымским зрителям показали лихо закрученную интригу, колоритные и вечные чувства, среди которых на первом месте, конечно, любовь.

В воскресенье Большой драматический театр имени В.И. Качалова из Республики Татарстан пригласил местных зрителей на встречу с героями спектакля «Когда зажгутся фонари». В нем герои постановки рассказали о людях, любви, счастье через любимые для многих песни начала XX века.

- Кроме основной постановки, в доме-музее А. П. Чехова мы показали моноспектакль «Последний день» по стихам Марины Цветаевой в исполнении народной артистки Светланы Романовой. Спектакль прошел замечательно, зрители очень хорошо приняли, - рассказывает художественный руководитель - директор Большого драматического театра Александр Славутский. - Я считаю, что этот фестиваль - дело очень полезное и очень нужное, особенно на фоне наших межнациональных проблем, которые все же существуют в современном мире. А наш фестиваль - это объединяющее начало наших республик и наших друзей.

Театральная программа фестиваля продолжилась в Керченском дворце культуры «Корабел». 5-го сентября для зрителей города-героя спектакль показал Театр-фестиваль «Балтийский дом».

Кроме традиционной программы, «Крымская театральная осень» порадовала мастер-классами от российских педагогов и артистов, которые провели уроки со студентами крымских университетов и училищ. Каждый желающий мог стать частичкой фестиваля, получить бесценный опыт и дополнительные знания.

Актеры и режиссеры из разных регионов во время фестиваля успели не только насладиться новыми постановками, но и обменяться творческими идеями, обсудить планы и проекты на будущие театральные сезоны. Директора республиканских национальных театров тоже успели обсудить важные вопросы во время круглого стола.

- Предыдущие два фестиваля четко показали, что он полюбился многим крымчанам в разных городах. На спектаклях собираются люди из разных городов полуострова, поэтому это нас мотивирует на новые идеи и новые гастроли, - отмечает генеральный директор Театра-фестиваля «Балтийский дом», организатор фестиваля Сергей Шуб. - Фестиваль «Крымская театральная осень» объединяет национальную культуру и дает возможность людям театра получать огромный заряд творческой энергии. И, конечно, мы не забываем обо всех рекомендациях Роспотребнадзора, ведь самое главное, чтобы все остались здоровы. Огромная благодарность Министерству культуры Крыма, всем зрителям и участникам нашего фестиваля. Надеемся вновь встретиться в следующем году на «Крымской театральной осени».

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