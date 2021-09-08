Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 сентября: Выявлено еще 235 случаев заболевания

Распространение инфекции замедлилось Фото: Архив "КП"

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 2 тысячи 522 человека. Еще 4 тысячи 798 получают медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 73 тысячи 98 случаев COVID-19. Справились с болезнью 62 тысячи 693 человека. Умерли 2 тысячи 309 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрировано 235 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 161 выявлен при обращении за медицинской помощью, 72 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозной из-за границы. Госпитализированы 154 человека с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 113 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 325 пациентов. Умерли 15.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 3965 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 116 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 187 пациентов, умерли 5.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 28 тысяч 211 человек. Выздоровели 25 тысяч 666 инфицированных, 1049 умерли. Под наблюдением находится 738 контактировавших с заболевшими.

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