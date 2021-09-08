В ялтинском доме-музее имени Чехова прошел творческий вечер и моноспектакль

Творческий вечер романса солистки Мариинского театра, лауреата всероссийских и международных конкурсов Елены Ушаковой.

В минувшие выходные в доме-музее А.П. Чехова в Ялте, в знаменитой Белой даче, состоялось два совершенно потрясающих событий в рамках третьего фестиваля национальных театров «Крымская театральная осень».

В первый день прошел творческий вечер романса солистки Мариинского театра, лауреата всероссийских и международных конкурсов Елены Ушаковой.

Не оставил никого равнодушным и моноспектакль «Последний день» по стихам Марины Цветаевой. Поставила и исполнила моноспектакль народная артистка России и Татарстана, актриса Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И. Качалова Светлана Романова. Сама Светлана Геннадьевна после спектакля не скрывала эмоций.

Моноспектакль «Последний день» в исполнении Светланы Романовой

- Признаюсь, я очень волновалась. Но диалог состоялся. Прекрасные зрители! Мы вместе погрустили, вместе почитали стихи, вспомнили великого поэта Марину Цветаеву. И как же замечательно, что этот спектакль прошел в таком святом месте – Белой даче. Спасибо за такую возможность всем организатором «Крымской театральной осени», - отметила народная артистка.

Она добавила, что фестиваль никого не оставит равнодушным. Он дает уникальную возможность зрителям познакомиться с творчеством национальных театров России, а артистам - пообщаться с коллегами, обменяться профессиональным опытом и получить творческое вдохновение.

Напомним, третий фестиваль национальных театров России «Крымская театральная осень» проходит с 3 по 11 сентября в Республике Крым, в городах Ялта и Керчь при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Крым, Союза театральных деятелей России (ВТО).

Организатор форума – Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Санкт-Петербург).

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