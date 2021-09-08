Два миллиона неустойки: Москвич требует денег с евпаторийского инвалида за пристройку к дому

Инвалид-колясочник из Евпатории отстаивает право на доступную среду. Фото: Дмитрий Павлов/Вконтакте

Судебная эпопея вокруг пристройки к дому инвалида-колясочника из Евпатории тянется с 2018 года. Тогда Дмитрий Павлов, получив разрешение от городской администрации, пристроил к квартире на первом этаже дополнительные квадратные метры. Молодой человек планировал построить отдельный вход в квартиру с тамбуром и удобным заездом - балкона в квартире нет. Выдавая документы, специальная комиссия признала, что существующий пандус у подъезда не соответствует нормам: слишком высокий уклон, по которому в зимнее время невозможно подняться без посторонней помощи, да и развернуться коляске негде. Правда в документах, выданных инвалиду, стояла только печать, поставить подпись под разрешением чиновники «забыли».

По пандусу, установленному застройщиком дома, невозможно подняться, особенно зимой. Фото: Дмитрий Павлов

Построить свой пандус он так и не смог. Как снег на голову свалился новый сосед - доцент из Москвы купил квартиру для летнего отдыха этажом выше. Мужчина решил, что пристройка инвалида угрожает его безопасности - по ней в квартиру могут забраться воры, да и сама квартира теряет в стоимости в случае продажи.

В декабре 2019 года настойчивый сосед через суд добился сноса постройки, как объекта незаконной перепланировки. Правда, исполнительный лист евпаториец получил только спустя год, в октябре 2020-го. Поэтому о решении суда ничего не знал. Москвич решил воспользоваться и этим. На днях он подал уточненное исковое заявление о присуждении Дмитрию Павлову судебной неустойки.

- Это якобы за то, что я не исполнил решение суда. Там цифра очень серьезная. Порядка 2,5 миллиона рублей. Как он апеллирует, сумма большая, чтобы мне было проще все это снести, чем выплачивать. У меня такое ощущение, что сумма взята с головы...Само исковое заявление в производстве уже есть, но дата судебного заседания еще не назначена,- рассказывает КП-Крым евпаториец.

Дмитрий Павлов - инвалид детства, практически всю свою жизнь прикован к инвалидному креслу. Но это не мешает ему активно заниматься спортом и побеждать в международных первенствах. В 2019-м Дмитрий стал Чемпионом Европы по жиму штанги лежа по версии WRPF, у него множество кубков и наград.

Дмитрий Павлов - чемпион Европы по жиму штанги лежа 2019 года. Фото: Дмитрий Павлов/Вконтакте

Пристроить отдельный вход с удобным пандусом для спортсмена инвалида - не блажь, а жизненная необходимость. В декабре прошлого года в защиту его интересов встала прокуратура. Надзорное ведомство обязало администрацию города в течение полугода с момента вступления в силу решения суда по иску московского доцента Евгения Салыгина, оборудовать доступный въезд с любого входа в жилое помещение.

- Фактически администрация полностью готова все это сделать. Но получается такая дилемма: с одной стороны мы должны исполнить решение суда, которое вступило в силу в 2019 году, и демонтировать пристройку, а потом то же самое взять и построить. Такая вот непонятная и двоякая ситуация, - говорит Дмитрий.

Сам истец работает и живет в Москве, в Евпаторию приезжает только летом. Разрешить ситуацию миром у Дмитрия не получается. Молодой человек признается, что за свой счет предлагал ему установить сигнализацию и видеокамеру, чтобы обезопасить купленную им квартиру, поставить на окнах решетки. Но пока москвич не идет на контакт.

- Он сказал, что не успокоится, пока на месте моей постройки не будет руин, - говорит евпаториец.

По словам Дмитрия, соседу удалось в суде доказать, что на пристройку не было стопроцентного согласия жильцов, в то время как по закону, для создания доступной для инвалида безбарьерной среды, достаточно решения специализированной комиссии.

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