Ползком под отбойником: Жители села в Ленинском районе Крыма, рискуя жизнью, перебегают через «Тавриду»

Житель села Ерофеева, чтобы перейти через трассу "Таврида" лезет под отбойником. Фото: скрин из видео Людмилы Омелянчук

Жители села Ерофеево Ленинского района не могут добиться установки дополнительных надземных переходов через трассу «Таврида». Из-за того, что переходы находятся далеко от населенного пункта, селяне вынуждены перебегать скоростную трассу где попало, чтобы успеть на автобус до Феодосии.

Видео, на котором пожилой мужчина лезет под отбойником, чтобы перейти «Тавриду», появилось в одной из социальных сетей.

- С постройкой трассы некоторые села Ленинского района лишились транспортного сообщения в направлении городов Феодосия и Симферополь. При постройке Тавриды не установили остановки и переходы, теперь жителям приходиться добираться вот таким способом, чтоб доехать (перелазить, переползать через отбойник, дважды перебегать дорогу перед едущим транспортом). Некоторые, кто не может осилить барьер, приносят с собой скамеечки. Да, мы подвергаем свои жизни опасности, но иначе не добраться до работы. А кому-то и в поликлинику надо, в аптеки, или просто купить продукты питания, так как в селе нет магазинов, - отметила автор Людмила Омелянчук.

Ближайший переход, по словам местных жителей, находится в нескольких километрах, и он, в частности, не оборудован для мам с колясками.

Автор видео отмечает, что селяне неоднократно обращались с просьбами установить дополнительный переход в Министерство транспорта РК, но вопрос остается не решенным.

Тем временем в пресс-службе ведомства под постом автора отметили, что информацию об этом «направили в Управление по организации и развитию перевозок на транспорте Министерства транспорта Республики Крым» и выясняют ситуацию.

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