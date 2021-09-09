Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 cентября: плюс 237 заболевших

С начала пандемии в республике выявили 73 335 человек с ковидом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 4746 человек. В стационарах от ковида и пневмонии лечатся 2497 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения РК. С начала пандемии в республике выявили 73 335 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 63 055 человек.

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Данные Министерства здравоохранения РК

В Крыму за 8 сентября зафиксировали 237 больных коронавирусом, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Он отметил, что 165 человек самостоятельно обратились за медпомощью, а 72 ранее контактировали с инфицированными.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4563 человека.

Выздоровели за сутки 362 инфицированных, а за весь период с начала пандемии - 63 055 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 8 сентября в Севастополе зарегистрировали 116 случаев коронавируса, 187 человек выписали после выздоровления, сообщили в пресс-службе правительства города. Пять человек в возрасте от 64 до 85 лет скончались. С начала пандемии выздоровели 25 666 человек, 1049 - скончались.

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