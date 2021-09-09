Ученый: Четвертая волна коронавируса в Крыму может быть не такой выраженной

Третья волна коронавируса в Крыму может плавно перейти в четвертую. Фото: Архив КП

Четвертая волна коронавируса в Крыму может быть менее выраженной. В нее плавно перейдет третья, которая началась на полуострове в мае и продлится, предположительно, до октября. Такое мнение в беседе с «Комсомолкой» высказал проректор по научной деятельности Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин. В то же время ученый не исключает новой вспышки заболевания в конце осени.

- Третья волна будет постепенно идти на убыль, наверное, где-то к октябрю уйдет. Пока сложно прогнозировать, будет ли осенне-зимняя вспышка, или она плавно перейдет в вялотекущую фазу, например, со 100-150 выявляемыми, которые не будут перегружать медицинские службы. С учетом того количества привитого населения и переболевшего, четвертая волна даже если она и будет, не должна быть такой существенной, как ранее, и не должна достигнуть таких пиков. Она может быть менее выраженной, - считает Анатолий Кубышкин.

Пик третьей волны COVID-19 в Крыму пришелся на июль, когда был достигнут абсолютный максимум по числу заболевших - почти 400 человек в сутки. Несмотря на нынешний спад, отмечает ученый, крымчане стали болеть повторно и после прививок. Причина проста: люди расслабились и перестали соблюдать меры предосторожности, считая, что уже имеют достаточный уровень антител. Однако максимум антител для защиты организма вырабатывается только спустя месяц после вакцинации или перенесенного заболевания. Все это время стоит ограничивать общение и соблюдать дистанцию, чего, увы, не делают многие вакцинированные.

В целом по России эксперты прогнозируют новый всплеск заболеваемости коронавирусом в конце сентября - начале октября. Предпосылками для вспышки и тяжелого течения COVID-19 может стать микс коронавируса и гриппа.

По данным специалистов, четвертая волна коронавируса уже начинается в странах Европы. Предположительно в Россию она придет через три месяца.

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