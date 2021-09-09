В Крыму прошел региональный форум партии «Новые люди»

Сергей Карнаух на съезде партии в Алуште.

На съезд регионального отделения партии «Новые люди», прошедший в Алуште, собрались две сотни делегатов из 17 городов Республики Крым и Севастополя. Участников съезда со сцены приветствовали лидер крымского отделения и первый номер списка региональной группы партии на выборах Анна Трофименко, кандидаты в депутаты – одномандатники Оксана Лобода и Мария Симикчи. Специальным гостем съезда стал спортсмен-инвалид Сергей Карнаухов, преодолевший ради мероприятия расстояние в 2 тысячи километров между Москвой и Алуштой на лежачем велосипеде с ручным приводом.

- Мы сегодня собрались здесь на финальном этапе избирательной кампании, - обратилась к собравшимся Анна Трофименко. - До голосования остались считанные дни. Год упорной работы - и уже скоро мы узнаем о ее результатах. Я очень волновалась, но, когда увидела ваши лица, поняла, что мы обречены на успех. Я вижу на них любовь к своему региону, желание быть, а не казаться, и невероятную включенность в дело. И потому я верю в нашу победу. Я вижу перед собой людей, которые упорно трудились для достижения общей цели, координировали работу более 500 активистов, обеспечили работу двух десятков штабов, раздали сотни тысяч листовок собрали десятки тысяч подписей за партийные инициативы.

Она добавила, что никто в Крыму до «Новых людей» не делал ничего подобного.

- Мы полны воли изменить нашу жизнь к лучшему. Здесь мы начинаем писать историю нового Крыма. Я рада, что вы стали ее частью и пишете ее вместе с нами. И сейчас нам осталось сделать последний рывок, для того чтобы закрепить достигнутое, для того чтобы воплотить в жизнь наши мечты. Готовы ли вы вместе с нами сквозь препятствия прорваться в прекрасное будущее? – задала риторический вопрос собравшимся Анна Трофименко.

Лидер «Новых людей» Крыма представила участникам съезда соратника из Брянска - Сергея Карнаухова. Сергей тестировал городскую инфраструктуру во всех областных центрах, лежавших на пути его велопробега. Он проверял, насколько она приспособлена для использования инвалидами. Теперь очередь за крымскими городами. В своем выступлении он призвал членов партии помочь ему обратить внимание на нужды людей с ограниченными возможностями.

В режиме видеоконференции участники съезда связались с Калининградом. Лидер калининградского отделения партии «Новые люди» приветствовал крымских единомышленников и напомнил, что у двух регионов, отрезанных от основной части России, во многом схожие проблемы. К примеру, он напомнил, что калининградские активисты Новых людей, как и крымчане, активно борются против варварской застройки, особенно в прибрежной зоне. И долг неравнодушных людей - достучаться до властей, заставить их услышать мнение местных жителей.

Другой телемост связал крымский съезд с всероссийским форумом наблюдателей, проводимым партией «Новые люди» в Москве в ДК «Рассвет». Борьбу с нарушениями и фальсификацией результатов голосования члены партии считают первостепенной задачей. Поэтому в зале, где проходил московский форум для совершенствования навыков наблюдателей, был воссоздан интерьер избирательного участка с урнами и работой избирательной комиссии. Москвичи и подключившиеся к ним представители других регионов могли в режиме реального времени следить за ходом голосования. В рамках тренинга они отмечали нарушения и учились их правильно фиксировать. Также наблюдатели могли задать вопросы экспертам — юристам и политологам. В Крыму и Севастополе тоже понимают важность работы наблюдателей, поэтому на полуострове партия мобилизовала около тысячи человек, которые будут присутствовать на участках во время голосования.

Насущным проблемам жителей не курортной части полуострова было посвящено проведенное в рамках съезда заседание клуба «Крым без окраин». В ходе заседания Мария Симикчи подняла вопрос о заброшенных селах, где отсутствует нормальная инфраструктура: магазины, школы почтовые отделения, отсутствуют рабочие места. В итоге молодежь покидает эти населенные пункты и Крым за пределами крупных городов и Южного берега пустеет.

На съезде в Алуште также прошел практический тренинг работы уличных агитаторов. Из участников мероприятия сформировали две команды. Одна, «расклейщики листовок» пыталась выполнить свою работу быстро и технологично, другая, «полиция», всячески им препятствовала и старалась задержать.

Из Москвы в Крым долетело напутствие столичных единомышленников, которое должно определить ход последних дней кампании.

- Мы приложим все силы, чтобы обеспечить защиту завоеванных результатов. Когда вам говорят, что выиграть нельзя, что все предопределено и власть никогда не отдаст победу новой политической силе, знайте, вас просто обманывают! – говорилось в напутствии.

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