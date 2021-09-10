Атлет-инвалид вместе с «Новыми людьми» проверил безбарьерную среду в городах Крыма

На входах во многие магазины отсутствовали пандусы и кнопки вызова персонала.

Спортсмен с ограниченными возможностями здоровья и популярный видеоблогер Сергей Карнаухов 7 сентября на Графской пристани в Севастополе завершил уникальный велопробег. Старт пробегу был дан 23 августа в Москве в зале, где проходил съезд партии «Новые люди». За 16 дней он преодолел более двух тысяч километров и сделал остановки в девяти крупных городах на своем пути. В каждом из них блогер из Брянска вместе с активистам партии «Новые люди» провел обследование безбарьерной среды для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Сергей Карнаухов призывает власти субъектов РФ больше уделять внимание проблемам инвалидов и создавать в провинциальных городах среду, по которой человек в инвалидной коляске может беспрепятственно передвигаться. Пока же о создании полноценной безбарьерной среды позаботились лишь в обеих российских столицах - Москве и Санкт-Петербурге.

- Доступная среда в России не обеспечена от слова «совсем». Во всех городах одни и те же проблемы. К сожалению, элементарные вещи, которые могут изменить судьбу миллионов людей, у нас в стране не делаются. А ведь людей с ограниченными возможностями здоровья в России 12 миллионов, - напомнил Сергей Карнаухов.

Весь маршрут велопробега он преодолел на специальном лежачем велосипеде на ручной тяге – хендбайке. Сергей - автор популярных систем тренировок для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря собственным разработкам Карнаухов сбросил за два года сотню килограммов - похудел с почти двух сотен до 90 килограммов, после чего занял четвертое место на Чемпионате по жиму лежа.

Степень адаптации среды в городах Крыма для свободного передвижения инвалидов в городах Крыма спортсмена тоже не порадовала. В Ялте он начал вместе с двумя местными инвалидами колясочниками тестовый от автовокзала по Московской улице. По ней общественные контролеры доехали до главной площади, а оттуда переместились на набережную. На небольшой отрезок пути, который обычный человек преодолевает не спеша за 10 минут, маломобильным инвалидам потребовалось полтора часа.

- Всюду нам приходилось сталкиваться с проблемами, - сообщила лидер регионального отделения Новых людей в Крыму Анна Трофименко, сопровождавшая исследовательскую группу. - Это высокие бордюры на переходах через дороги, огромные ступеньки на входах в магазины. Если бы не помощь наших активистов, не знаю, смогли бы Сергей и его сопровождающие преодолеть этот маршрут. По окончании поездки мы составили краткую карту недоступных мест Ялты.

Если бы не помощь активистов партии, вряд ли Сергей и его сопровождающие преодолели бы свой городской маршрут.

В Севастополе, прежде чем финишировать на площади Нахимова, Сергей Карнаухов проехал по улицам города. То, что он увидел его, не обрадовало. На входах во многие магазины отсутствовали пандусы и кнопки вызова персонала, непросто было инвалиду попасть в банк или почтовое отделение - там на входе только ступеньки.

Наличие безбарьерной среды нужно не только людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, передвигающимся на колясках. От ее отсутствия страдают, хоть и в меньшей степени, другие группы людей, которым приходится передвигаться по тротуару на колесах: молодые мамы с колясками, роллеры, велосипедисты.

- Мы считаем, что городская среда должна быть доступна для всех, - убеждена председатель крымского отделения партии «Новые люди» Анна Трофименко. - Люди с ограниченными возможностями здоровья также хотят наслаждаться природой, свежим воздухом, морем. Это ведь не так сложно, нужно такую возможность им предоставить.

По мнению лидера Новых людей Крыма, наш полуостров – это дом более чем для 2,5 млн граждан, и доступная среда в городах должна быть обеспечена для всех. Люди с проблемами здоровья не должны чувствовать себя ущемленными.

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