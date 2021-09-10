Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 cентября: плюс 237 заболевших

За сутки коронавирусом в Крыму заболели более двухсот человек. Фото: Архив КП.

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 4624 человек. В стационарах от ковида и пневмонии лечатся 2488 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК. С начала пандемии в республике выявили 73 570 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 63 394 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 9 сентября в Крыму зарегистрировано 235 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его информации, из общего количества заболевших 186 самостоятельно обратились к врачу, 49 ранее контактировали с заболевшими.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4248 человек.

С выздоровлением за минувшие 24 часа выписаны 339 человек, умерли еще 16 заболевших. Всего переболевших COVID-19 – 63 394 человек.

Данные Министерства здравоохранения РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 10 сентября в Севастополе зарегистрированы 98 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в правительстве города.

За сутки с выздоровлением выписаны 124 человека, умерли четыре человека в возрасте от 46 до 83 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 28 419 человек. Выздоровели 25 928 человек, 1056 умерли.

Под наблюдением медиков находится 737 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у которых не подтвержден.

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