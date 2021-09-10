Ученый рассказал, какой процент крымчан на самом деле имеет антитела к коронавирусу

Антитела вырабатываются даже у тех, кто переболел специфической пневмонией, считает эксперт. Фото: Архив КП.

Защитный иммунитет к коронавирусу уже имеет как минимум половина населения Крыма. К такому выводу пришли ученые Крымского федерального университета им. Вернадского. По словам проректора университета по научной работе Анатолия Кубышкина, исследования показывают наличие антител как у вакцинированных, так и переболевших, причем не только ковидом, но и специфической пневмонией. В общей сложности иммунитет имеет каждый второй житель Крыма.

- Исследования показывают, что порядка 25-30% человек уже имеют антитела к коронавирусу. Это те, переболел, как в явной, так и в скрытой форме, с малой или выраженной симптоматикой. Даже те 10-20%, которые лежат со специфической пневмонией, но с отрицательным ПЦР-тестом, однозначно имеют ковидную инфекцию. Плюс 25% тех, у кого антитела выработались после вакцинации. Таким образом, защитный иммунитет по логике уже представлен больше чем у 50% населения, - рассказал «Комсомолке» Анатолий Кубышкин.

Ученый также отметил, что абсолютный максимум по количеству антител к коронавирусу в организме достигается спустя 45 дней после вакцинации. Все это время после прививки нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не заболеть.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что темпы вакцинации против COVID-19 в Крыму снова снизились. За сутки в республике прививают около 3 тысяч человек, что в четыре раза меньше, чем еще несколько месяцев назад. Всего власти планируют привить от коронавируса 1,2 миллиона человек в Крыму.

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